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Упражнения, которые не следует делать после 50: можете повредить спину

Руслана Стрелец
Новости медицины
6 минут
7,0 т.
Упражнения, которые не следует делать после 50: можете повредить спину

Никогда не поздно привести себя в хорошую физическую форму и извлечь пользу для здоровья от спорта. Фитнес в возрасте 50 не должен содержать силовых тренировок с отягощениями.

По данным Signe Spine & Rehab, одной из главных частей тела, которая действительно может потерпеть удар, это ваша спина. Хорошая новость состоит в том, что вы можете внести несколько простых, но эффективных изменений в свои тренировки, чтобы облегчить и улучшить проблемы со спиной, пишет eatthis.com.

"Люди в возрасте испытывают боль в спине или ограниченную подвижность во время тренировок, требующих сгибания или усилия в области спины. Некоторые упражнения, которые вы выполняли в прошлом, могли не вызвать у вас проблем со спиной, потому что ваше молодое тело смогло" отойти "от биомеханики этого движения, но теперь, когда у вас более зрелое тело, те же упражнения потенциально может быть вредным для вашей спины", – рассказывает КэролЭнн, ведущий инструктор, мастер-тренер Клуба пилатеса в Афинах, Джорджия.

Ниже представлены шесть упражнений, которые при неправильной технике разрушают вашу спину после 50 лет. Также тренер поделилась чем заменить их, чтобы безопасно заниматься спортом.

Упражнения, которые не следует делать после 50: можете повредить спину

Подъем ног партнера лежа с подбрасыванием ног

Для подъема ноги лежа с откидыванием ноги партнер нуждается в партнере по тренировке. Цель этого упражнения – нарастить более сильный пресс. Выполняется, когда один человек лежит на спине, а его партнер стоит у его головы. Тот, кто лежит на полу, держится за щиколотки партнера, стоящего высоко. Затем стоящий толкает ноги своего партнера вперед и назад вниз. Человек, лежащий на полу, следит за тем, чтобы его ноги не касались земли, когда его ноги толкают вниз.

Упражнения, которые не следует делать после 50: можете повредить спину

Что делать вместо этого: подъем ног

КэролЭнн рекомендует выполнять подъем нижней части ног, который можно выполнять на коврике для тренировок или тренажере для пилатеса.

Вы ляжете на спину, вытянув обе ноги к небу. Ваши плечи и грудная клетка должны быть приподняты, чтобы принять положение "похрустовать", обеими руками поддерживать голову. Медленным, контролируемым движением опустите ноги в землю, держа таз с нейтральным. Затем сверните ноги в исходное положение.

Упражнения, которые не следует делать после 50: можете повредить спину

Румынская сословная тяга

Румынская тяга требует, чтобы вы удерживали нагруженную штангу, откинули бедра назад, чтобы опустить штангу ниже колен, а затем поверните штангу в положение стоя. Это поможет вам укрепить ягодицы, подколенные сухожилия и поясницу.

Сословная тяга, к сожалению, является рискованным упражнением для вашей спины, потому что чаще всего люди чрезмерно округляют верхнюю часть спины, а не держат ее ровным. Они также не активируют ядро ​​и будут использовать нижнюю часть спины, чтобы инициировать подъем.

Упражнения, которые не следует делать после 50: можете повредить спину

Что делать вместо этого: мосты

Откажитесь от румынской становой тяги для мостов (сгиб позвоночника). "Это упражнение является прекрасной безопасной альтернативой, которая укрепляет ягодичные мышцы и подколенные сухожилия, одновременно повышая стабильность ядра", – отмечает КэролЭнн.

Чтобы начать бридж, вы лягте на спину, держа обе руки по бокам, ладонями к полу. Согните колени под углом 90 градусов и расставьте ноги на ширине бедер.

"Сгибайте таз и отрывайте позвоночник от пола по одному позвонку, приподнимая бедра вверх. Прижмите пятки к полу, удерживая мостик. Ваше тело должно образовывать прямую линию от плеч до колен. Затем поверните бедра к полу в обратном направлении, соединяя позвоночник. вниз по одному позвонку", – продолжает инструктировать КэролЭнн.

Упражнения, которые не следует делать после 50: можете повредить спину

Наклоны в стороны стоя с отягощениями

Это упражнение для пресса стоя требует, чтобы вы поднялись, держа гантель в одной руке, и наклонили туловище в сторону, чтобы свободный вес двигался от бедра до колена, а затем возвращался вверх. Целью здесь является укрепление талии и косых мышц.

КэролЭнн говорит, что этот шаг может быть рискованным, поскольку "он подчеркивает очень нестабильную пояснично-тазовую область, и это может привести к усилению боли в спине или острой боли в нижней части спины.

Упражнения, которые не следует делать после 50: можете повредить спину

Что делать вместо этого: боковое сгибание

Замените боковой изгиб, стоя на русалку (боковое сгибание позвоночника). Вы можете выполнять это упражнение на тренировочном коврике или тренажере для пилатеса.

Вы начнете с того, что сядете на землю, ноги "сложены" к правой стороне тела. Опустите левую руку на землю у бедер, а другую вытяните вверх у уха. Наклонитесь на левый бок, вытянув правую руку над телом влево. Прежде чем наклониться на противоположную сторону, вернитесь в исходное положение. Выполните это упражнение трижды на одной стороне, затем переместите ноги на другую сторону, чтобы выполнить три повторения.

Упражнения, которые не следует делать после 50: можете повредить спину

Поочередные прикосновения к пальцам ног

Очередное касание пальцами ног преследует цель растянуть спину и подколенные сухожилия. Это упражнение может быть опасным, поскольку хроническое напряжение подколенных сухожилий может привести к боли в пояснице. Довольно часто чрезмерно округляют спину, что увеличивает давление на позвоночник.

Упражнения, которые не следует делать после 50: можете повредить спину

Что делать вместо этого: пила

Вместо чередования прикосновений к пальцам ног КэролЭнн рекомендует пыльцу (вращение и сгибание позвоночника). Вы начнете с того, что сядете на землю, выпрямив ноги на расстоянии примерно трех футов друг от друга. Ваши руки должны быть вытянуты прямо в стороны. Поверните тело в сторону, когда вы наклоняетесь вперед, поднося противоположную руку к противоположной ноге. Повернитесь внутрь и выполните то же движение с другой стороны.

Упражнения, которые не следует делать после 50: можете повредить спину

Упражнение "доброе утро"

Цель этого упражнения состоит в том, чтобы повысить силу ягодичных мышц, подколенных сухожилий и кора, наклоняя бедра вперед и назад, стоя и держа тарелку с отягощениями у груди или штангу на верхней части спины.

Упражнения, которые не следует делать после 50: можете повредить спину

Что делать вместо этого: растяжение спины

Вместо утреннего упражнения КэролЭнн предлагает попытаться растянуть спину. Это движение безопасно активирует разгибатели позвоночника, не создавая нагрузки на спину. Чтобы подготовиться к этому, лягте лицом вниз на тренажерный коврик и вытяните руки по бокам тела. Затем поднимите обе ноги и грудь с коврика, прежде чем опустить их обратно контролируемым способом.

Упражнения, которые не следует делать после 50: можете повредить спину

Берпи

Последнее из упражнений КэролЭнн, разрушающее спину после 50 лет, – берпи. Это упражнение – это тренировка всего тела с кардио-аспектом. Берпи призывает вас опуститься в отжим, а затем взрывно подпрыгнуть.

Упражнения, которые не следует делать после 50: можете повредить спину

Что делать вместо этого: планка с отжимками

Планки с отжимками – отличная альтернатива вправе берпи. "Это более безопасная альтернатива, чтобы получить преимущества кардиотренировок без сильного влияния берпи, крепление доски для прыжков на реформере отлично подходит для облегчения варианта кардиотренирования с низкой нагрузкой, который легко на спине", – объясняет КэролЭнн.

Ранее OBOZ.UA опубликовал пищевые привычки, которые следует соблюдать после 50 лет.

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Проверил:Доктор медицины Анна Бродская