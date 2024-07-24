Ешьте витамины и пейте много жидкости: лучшие пищевые привычки после 50 лет

Старение есть естественный процесс, который нельзя остановить, но важно максимально поддерживать здоровье организма. Хотя не все под вашим контролем, есть несколько аспектов, на которые вы можете повлиять, чтобы оставаться здоровыми.

Джессика Сильвестр, клинический диетолог, делится лучшими пищевыми привычками для поддержания здоровья после 50 лет. Их опубликовало издание eatthis.com.

"Эти рекомендации разработаны для здоровых взрослых без хронических заболеваний. Диетические советы должны быть уникальными для каждого человека и его состояния здоровья", - говорит Сильвестр.

Перед началом нового пищевого режима всегда консультируйтесь со своим врачом и диетологом.

Принимайте добавки кальция и витамина D

Плотность костной ткани достигает пика в начале двадцатых годов, после чего начинает снижаться.

"С возрастом наши кости начинают терять кальций, и мы становимся более подверженными падениям. Иногда эти падения являются следствием ломкости костей", – объясняет Сильвестр.

Чтобы снизить риск падений и их последствий, принимайте добавки кальция и витамина D ежедневно. Это поможет сохранить плотность костной ткани и поддержать здоровье кишечника, что способствует лучшему усвоению питательных веществ.

Также Сильвестр советует избегать потребления молочных продуктов и мяса во время одного еды, поскольку они содержат кальций и железо, которые взаимодействуют и уменьшают полезность друг друга.

Ешьте меньше, но чаще

С возрастом метаболизм замедляется, и людям обычно нужно меньше калорий.

"Некоторые люди могут испытывать меньше голода, а другие должны адаптироваться к этому физиологическому изменению", – говорит Сильвестр.

Для этого ешьте меньшими порциями в течение дня, чтобы получать достаточное количество питательных веществ даже при меньшем потреблении калорий.

"Ешьте чаще в течение дня, чтобы обеспечить необходимое количество витаминов и минералов," – добавляет Сильвестр.

Если трудно соблюдать этот режим, принимайте поливитамины или пищевые добавки.

Потребляйте достаточно белка

Потребление достаточного количества белка особенно важно с возрастом.

"Большинство взрослых теряют мышечную массу с возрастом. Наши мышцы играют важную роль в метаболическом здоровье и физической стабильности", – объясняет Сильвестр.

Потребление достаточного количества белка помогает сохранить мышечную массу, предотвращая саркопению - возрастную потерю мышечной массы и функций. Употребляйте в пищу нежирное мясо, рыбу, яйца или бобы. Если вы не достигаете целей, обратите внимание на протеиновые коктейли, батончики или белковое печенье.

Пейте достаточно жидкости во время еды

"Рекомендации по употреблению жидкости очень индивидуальны. Большинству людей нужно от 1,5 до 3 литров жидкости в день. Механизмы жажды с возрастом слабеют, поэтому важно прилагать сознательные усилия, чтобы пить достаточно", – отмечает Сильвестр.

Используйте бутылку воды, которую легко носить с собой, и старайтесь выпивать по крайней мере 1-2 полных бутылки ежедневно.

Консультируйтесь с диетологом

Обращайтесь к диетологу для получения индивидуальных советов по питанию. "Диетологи могут адаптировать вашу диету в соответствии с вашими потребностями", – подчеркивает Сильвестр.

С возрастом наш организм становится более уязвимым к болезням, поэтому важно работать со специалистами для сохранения здоровья.

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