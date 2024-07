Как выбрать оптимальное время для тренировок, если вам за 50: ключевые советы

Люди с возрастом более придирчиво начинают относиться к своему здоровью, поэтому выбор способа и времени тренировки играет особую роль, особенно если вам за 50 лет. Несмотря на то, что физические упражнения считаются полезными в любое время, по крайней мере одна часть дня, которую вам было бы разумно избегать посещения тренажерного зала.

Было доказано, что физические упражнения поздним вечером серьезно нарушают циклы сна, ведь физиологическое волнение, которое приходит во время тренировки, является прямой противоположностью того, что мы хотим делать в конце дня. Ведь физические упражнения побуждают наше тело взбодриться, что может способствовать бессоннице, говорится в материале издания Eat This Not That .

Специалисты объясняют, что когда вы начинаете двигаться, ваше сердце бьется быстрее, чтобы перекачивать больше крови в ваши мышцы. Это увеличивает общий приток крови, включая приток крови к вашему мозгу, а приток крови к вашему мозгу повышает энергию и бодрость.

Учитывая, насколько важен полноценный ночной отдых после интенсивных тренировок, ночная тренировка может не пойти на пользу. В то же время результаты исследований, опубликованных в Sports Medicine, показали, что хотя вечерние физические упражнения могут действительно улучшить сон, интенсивная тренировка за час до сна может усложнить засыпание, сократить время сна и уменьшить общую эффективность сна.

Если вы это сделаете, ваши проблемы усугубятся

Особенно ответственно к своему сну нужно относиться пожилым людям, ведь Национальный институт старения США рекомендует пожилым людям спать столько же, сколько и их младшим: от 7 до 9 часов. Причем регулярный недосып может привести к ухудшению памяти (которая уже является проблемой для многих пожилых людей), высоким кровяным давлением и даже повышенным риском инфаркта или инсульта.

Но и это еще не все, ведь недосыпание после 50 может привести к тому, что вы стареете быстрее. Исследования показывают, что одна ночь плохого сна активирует гены, связанные с биологическими процессами старения в группе пожилых людей. Если вы решили больше тренироваться, чтобы улучшить свое здоровье и сохранить молодость, ночные тренировки могут привести к прямо противоположному результату.

Почему лучше тренироваться утром

В то же время тренеры отмечают, что выбор тренировки утром является лучшим вариантом, ведь утренние тренировки могут помочь улучшить познание и остроту ума у пожилых людей. Исследования свидетельствуют, что тренировки с 8 до 10 утра связаны с меньшим риском рака молочной железы у женщин и рака простаты у мужчин. Исследователи предполагают, что это может быть связано с защитным эффектом утренней зарядки на циркадные ритмы. Производство мелатонина, выделяющегося в нашем организме химического вещества, когда наступает время сна, может быть нарушено ночными тренировками. Также известно, что мелатонин помогает остановить распространение рака.

Кроме того, специалистами установлено, что регулярная физическая активность в течение жизни может снизить риск рака. Этот защитный эффект может оказаться наиболее полезным, когда физическая активность выполняется утром. Специалисты делают вывод, что утренняя зарядка помогает перевести наши биологические часы раньше. Это значит, что вы будете больше просыпаться по утрам, а вечером вам будет легче спать.

Однако поздний вечер тоже работает

Однако если вы не можете тренироваться утром, подумайте о том, чтобы делать упражнения поздно днем, ведь у человека сила, и гибкость обычно достигают наивысшего уровня поздно днем. Также важно знать, что восприятие напряжения является самым низким во второй половине дня, то есть легче увеличить интенсивность тренировки, не чувствуя чрезмерного напряжения.

В общем, эти выводы связаны с естественными внутренними часами человеческого организма. Каждое утро, когда вы просыпаетесь, температура вашего тела постепенно повышается в течение дня, прежде чем достичь пика – поздно днем.

