10 советов от Дженнифер Энистон, чтобы выглядеть потрясающе в 50

Мировые мега-звезды всегда привлекают взгляды миллионов людей. Несмотря на возрастные изменения, они стремятся оставаться на высоте и быть образцом для других.

Среди ярких эталонных звезд – всемирно известная Дженнифер Энистон. Причем она с удовольствием рассказывает о том, как приобретает идеальную форму, пишет издание Eat This Not That .

Беговая дорожка

Хотя кардиотренировка может сохранить ваше сердце здоровым, вы также должны экспериментировать с различными другими формами тренировки, чтобы поддерживать ваше состояние здоровья. Но чтобы вы ни делали, убедитесь, что вы стремитесь постоянно двигаться в течение дня. "Я тренируюсь почти каждый день. Я делаю 40 минут кардиотренировки: спиннинг, бег, эллиптический тренажер или комбинацию всех троих", – сказала Энистон журналу InStyle.

HIIT

Еще одна эффективная тренировка от звезды – HIIT, или высокоинтенсивная интервальная тренировка, способствует снижению веса, не увеличивая время, проведенное в тренажерном зале. "Я все еще люблю йогу и кардиотренировку, но сегодня это интервальные тренировки. Я считаю, что переключения мышц важны", - сказала она SHAPE. Кроме того, что Энистон занимается пилатесом и тренировками с силовыми нагрузками.

Она не позволяет путешествиям сорвать ее тренировку

Постоянство является ключевой мерой, когда речь идет о потере веса, а это значит, что отпуск не является поводом покидать кроссовки дома. Энистон рассказала InStyle: "Я беру с собой гантели, когда останавливаюсь в отеле". Не можете найти время, чтобы потренироваться между досмотром достопримечательностей и бронированием экскурсий? Звезда предлагает выполнять упражнения для рук с гантелями при просмотре телевизора.

Она балует себя… в меру

"Я не обременяю себя голодом экстремистским способом. Мой совет: просто перестаньте есть мусор каждый день!", - сказала Энистон Women's Health. Вместо того, чтобы нагружаться печеньем "сникердудл" и конфетами в шоколадной глазури, попробуйте найти лучшие для вас варианты, например 70-процентный черный шоколад или клубника, смоченная в лучшем арахисовом масле. Энистон также рассказала Bon Appétit, что она чувствует себя бессильной перед "чипсами лепешками". Она не боится тратить деньги на мексиканскую пищу с высоким содержанием углеводов.

Утром она пьет воду с лимоном

Энистон с утра ускоряет свой метаболизм успокаивающим напитком: теплой водой с лимоном. "Обычно, когда я просыпаюсь, я делаю стандартную чашку горячей воды с ломтиком лимона", - сказала она Well+Good. Недавнее исследование с участием людей среднего и старшего возраста показало, что выпивавшие 500 миллилитров (примерно 2 стакана) воды за 30 минут до каждого приема пищи в течение 12 недель потеряли на 44 % больше веса, чем те, кто не пил воду перед едой. Кроме того, в лимоне есть специфические соединения, которые демонстрируют как антиоксидантное, так и противовоспалительное действие в организме.

Она готовит белковые коктейли на завтрак.

Во время завтрака, который говорит Энистон, обычно просыпается от насыщенного протеином коктейля. Я готовлю быстрый коктейль с протеиновым порошком, шпинатом, порошком маки, ягодами и порошком витамина С, который я добавляю туда, и это очень хорошо. Я не очень люблю завтракать, но я заставила себя стать завтракающим человеком", — сказала она. Звезда поделилась рецептом любимого утреннего коктейля Well+Good. "Обычно я выпиваю коктейль с каким-то чистым протеином, потом бананы, чернику, замороженную вишню, стевию, овощную смесь динамической зелени, порошок мака и немного какао", - сказала она. Но в утренних коктейлях этой знаменитости действительно нет добавленного сахара.

Она придерживается зональной диеты

Цель зональной диеты – уменьшить воспаление в организме. По сути, диета подразумевает тщательный контроль за тем, какие продукты вы добавляете на тарелку. Он ограничивает крупу и крахмал, увеличивая количество фруктов и овощей. В течение дня вы должны стремиться получить относительно равную долю макроэлементов: 30 % белков, 40 % углеводов и 30 % жиров.

Она делает свои маргариту легкой

Недавно Энистон рассказала InStyle о своем рецепте маргариты с низким содержанием сахара. "По сути, это серебряная текила со взболтанным соком лайма. Кому нравится немного Куантро, кому нет. Это более чистая маргарита. Ни сахара, ни смесей, ни агавы. Я не люблю сладкие напитки", – сказала она. Только вообразите, сколько калорий и углеводов вы сэкономите, приготовив эту маргариту вместо того, чтобы заказать насыщенный сахаром коктейль в ресторане.

Она пьет много воды

Недавно звезда также поделилась, что выпивает 3 литра воды каждый день. Дженнифер Лопес, которая примерно такого же возраста, как Энистон и тоже в невероятной форме, также сказала, что сама пьет много воды. Вода имеет важное значение для правильного пищеварения, которое, в конце концов, может предотвратить вздутие живота.

Она бросила модные диеты

Энистон также говорит, что отказалась от модных диет, которые не являются надежным способом удержать вес. Когда Энистон спросили, соблюдала ли она когда-то модные диеты, она сказала, что с возрастом перешла к более сбалансированному питанию. После 50 лет актриса больше не дает себе правил, вместо этого ест здоровую пищу и регулярно занимается спортом.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как начать диету и отказаться от сахара.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.