Диета без сахара: как начать ее начать и правильно соблюдать

Чрезмерное потребление сахара связано с ожирением, болезнями сердца, высоким уровнем холестерина, повышенным артериальным давлением и другими заболеваниями. Отказ от сахара или соблюдение бессахарной диеты – отличный способ значительно снизить риск этих заболеваний.

Соблюдение такой диеты – это нелегкий подвиг, требующий определенной решимости. Мы подготовили для вас информацию, с чего начать эту диету, какие заменители сахара можно попробовать и многое другое.

Начните с простого плана, который вы сможете придерживаться

Первый шаг к успешной диете без сахара – это создание плана, которого вы сможете придерживаться. Чтобы упростить процесс, лучше потреблять меньше сахара в первые несколько недель, а не отказываться от него полностью.

Это поможет вашим вкусовым рецепторам адаптироваться к образу жизни с пониженным содержанием сахара, а со временем снизится и тяга к сладкому.

Добавьте вкус к своим блюдам, ешьте больше фруктов

Удаление сахара из рациона часто путают с устранением вкуса. На самом деле специи и приправы могут помочь разнообразить ваши блюда. Ваниль – отличный вариант для замены продуктов, которые вы подслащаете сахаром.

Употребление таких фруктов, как банан, манго, джекфрут и т.д., которые от природы содержат много сахара, также поможет вам унять аппетит, когда вам захочется сахара.

Искусственные подсластители в 200 раз слаще сахара

Искусственные подсластители примерно в 200-13 000 раз слаще настоящего сахара. И хотя эти "здоровые" варианты могут совратить вас, в долгосрочной перспективе они могут вызвать тягу к сахару.

Среди наиболее распространенных подсластителей, которых следует избегать – стевия, спленда, нутрасвит. Также следует избегать продуктов, в которых упоминается много сахаров, таких как глюкоза, мальтоза, декстроза, лактоза.

Сделайте потребление сахара редким удовольствием

Как бы то ни было, полностью отказаться от натуральных и добавленных сахаров нелегко, и полное воздержание от них может быть ненужным.

Однако, как только вы переучите свой вкус, у вас не будет такого соблазна потреблять сахар. Даже придерживаясь плана, вы можете ежемесячно праздновать "сахарный день", когда сможете позволить себе ограниченные порции любимого лакомства.

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