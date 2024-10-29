9 неработающих пищевых привычек: развенчиваем мифы о диетах

Правила здорового питания постоянно меняются вследствие новых диет, что делает их трудными для понимания. В условиях этой путаницы можно встретить диетические стратегии, которые приносят больше вреда, чем пользы.

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Многие люди считают, что их пищевые привычки правильны для похудения, но это не всегда так. Диетологи отмечают, что подобные привычки могут иметь противоположный эффект. Издание eatthis.com собрало несколько пищевых привычек, которые могут мешать вашей цели похудеть.

Ограниченное потребление пищи

Логично полагать, что если мы набираем вес из-за чрезмерного потребления пищи, то уменьшение порций поможет похудеть. Но это далеко от истины. "Потребление очень малого количества пищи может привести к увеличению аппетита и потере контроля над питанием. Кроме того, строгое ограничение может замедлить обмен веществ через адаптивный термогенез. Недостаточное снабжение калорий и нутриентов может привести к накоплению жировых клеток", - объясняет диетолог Лиза Московиц.

Злоупотребление смузи

Возможно, вы считаете, что смузи – это здоровый выбор, наполненный антиоксидантами и тропическими фруктами. Да, они полезны, но только если не злоупотреблять ими. "Добавление орехового масла, гранолы и еще больше фруктов создает калорийную бомбу, которая может повысить желание сладкого", – предостерегает диетолог Эми Шапиро.

Вера, что "без глютена" означает "здоровее"

Это не всегда так. Безглютеновые продукты часто содержат больше калорий и обработанных ингредиентов. "Многие люди считают, что безглютеновые блюда имеют меньше углеводов, но это не правда", – утверждает Шапиро. Она советует выбирать цельные продукты, такие как картофель, бобы и безглютеновые злаки, чтобы извлечь пользу.

Соблюдение слишком строгой диеты с низким содержанием углеводов

Углеводы часто подвергаются критике в диетических книгах и рекламе, что приводит к их полному исключению. Это большое заблуждение. "Хотя вы можете потерять вес в начале, из-за удерживания воды, эта потеря обычно временная", – говорят диетологи Темми и Лисси Лакатос, известные как The Nutrition Twins.

Углеводы являются источником энергии для мозга и мускулов. "Без них вы будете стремиться к сахару, что может привести к срыву", – добавляют они.

Пропускание приемов пищи

Это еще одна ошибка, связанная с ограничением питания. Если вы пропускаете завтрак, обед или ужин, пытаясь снизить калории, вы рискуете переесть впоследствии. "Долгие перерывы между приемами пищи могут привести к тому, что вы съедите больше, чем планировали", – предупреждают The Nutrition Twins.

Избегание всех жиров

Ограничение жира может оказаться вредным для здоровья. "Жир не враг. Здоровые жиры, такие как орехи и оливковое масло, важны для похудения", - говорит диетолог Лиза Янг. Она советует употреблять здоровые жиры в умеренных количествах, например, 30 г орехов в качестве перекуса и одной столовой ложки масляной заправки на салат.

Выбор нежирных продуктов

Это еще одно распространенное заблуждение диетирующих, приводящее к нездоровому питанию. "Обезжиренные продукты не обеспечивают сытости, что может побудить вас съесть больше", – отмечает Шапиро. Когда жир удаляется, его часто заменяют сахаром, что может привести к увеличению веса.

Чрезмерное потребление белка

Преувеличение потребления белка вместе с уменьшением углеводов может быть проблематичным. "Многие люди считают, что могут есть столько белка, сколько хотят, игнорируя размеры порций", – говорит Янг. Она рекомендует соблюдать сбалансированное питание с учетом всех групп продуктов.

Станьте веганом

Веганская диета может быть полезна для здоровья и помочь в похудении. Но неверно сбалансированный рацион может привести к набору веса. "Мы часто наблюдаем, как чрезмерное потребление орехового масла или растительного масла, а также больших порций гранолы может быстро привести к превышению калорий", – отмечают The Nutrition Twins. Если вы выбираете веганский рацион, важно следить за потреблением углеводов и калорийных продуктов.

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