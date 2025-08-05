9 ошибок, которые вы допускаете, употребляя фрукты и овощи

Многие считают, что овощи и фрукты автоматически приносят пользу, независимо от того, как мы их готовим или потребляем. Тем не менее, некоторые наши привычки могут свести на нет их питательную ценность или вовсе лишить важных витаминов.

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Обычное мытье, очистка или нарезка могут стать критическими моментами для сохранения пользы. Издание eatthis.com рассказывает о самых распространенных ошибках, которых следует избегать при употреблении самых популярных овощей и фруктов.

1. Вы преждевременно выбрасываете киви или снимаете с него кожуру

Хотя киви выглядит не слишком аппетитно из-за своей мохнатой кожуры, именно она является источником клетчатки, антиоксидантов и витамина С, который поддерживает иммунитет.

Диетолог Лиза Московиц отмечает: "Кожура киви содержит волокна, снижающие уровень холестерина, а также витамин С и антиоксиданты". Поэтому достаточно просто тщательно помыть фрукт, как это делают с персиками или грушами – и можно есть вместе с кожурой.

А еще киви содержит фермент актинидин, который помогает расщеплять белок. Спелые плоды прекрасно подходят для маринования мяса: натрите ими куски стейка или курицы, положите в пакет с застежкой и оставьте на 20 минут, чтобы мясо стало мягким и нежным.

2. Вы выбрасываете семена арбуза

Большинство людей привыкли выплевывать семена арбуза, но стоит изменить эту привычку. "Эти семечки – отличный источник белка, железа, магния и цинка, которые укрепляют иммунитет", – говорит Московиц.

Чтобы семечки стали вкусным перекусом, просто подсушите их в духовке с добавлением сока лайма и щепотки порошка чили – как тыквенные семечки. Их также можно добавлять в салаты как хрустящий акцент.

3. Вы игнорируете листья брокколи

Часто во время приготовления брокколи используют только соцветия, оставляя листья в стороне. Зря, ведь по словам Московиц, именно в листьях содержится больше всего бета-каротина.

В следующий раз попробуйте сделать из листьев чипсы: смешайте с небольшим количеством оливкового масла, солью и перцем, затем запеките в духовке при 190°C в течение пяти минут – результат вас приятно удивит.

4. Вы нарезаете клубнику

Разрезание клубники перед употреблением ускоряет разрушение витамина С из-за контакта со светом и кислородом. Лучше всего – съедать ягоду целиком. А чтобы сохранить как можно больше полезных веществ, храните клубнику в холодильнике.

5. Вы употребляете морковь сырой

Хотя свежая морковь имеет приятный хрустящий вкус, именно вареная морковь лучше сохраняет каротиноиды и другие питательные вещества. Как свидетельствует исследование в International Journal of Food Sciences, после термической обработки морковь становится более полезной. Совет: после варки слейте воду, добавьте немного оливкового масла, перца и сушеный розмарин – и вкусное, полезное блюдо готово.

6. Вы не моете яблоки как следует

Яблоки возглавляют список фруктов с самым высоким содержанием пестицидов, согласно данным Рабочей группы по охране окружающей среды. Просто промыть яблоко под краном – недостаточно. Лучше замочить его в воде на 10-15 минут, а затем еще раз ополоснуть под проточной водой – так вы точно избавитесь от нежелательных химикатов.

7. Вы снимаете кожуру с огурцов

Отказываясь от кожуры огурца, вы лишаете себя клетчатки и витамина А, которые помогают организму дольше оставаться сытым. По словам Московиц, волокнистая структура кожуры способствует лучшему пищеварению и помогает контролировать аппетит. Поэтому лучше хорошо вымыть овощ и съесть его целиком.

8. Вы выбрасываете кожуру цитрусовых

В кожуре апельсинов, лимонов и мандаринов содержится до четырех раз больше клетчатки, чем в мякоти, а также мощные флавоноиды, обладающие противовоспалительным действием.

"Кожура цитрусовых – настоящий клад антиоксидантов", – отмечает Московиц. Чтобы использовать ее с пользой, натрите на терке, храните в морозилке и добавляйте в рецепты. Также можно высушить кожуру при 95°C, измельчить ее, смешать с 2 ст. л. соли и 1 ст. л. молотого черного перца – получится вкусная приправа.

Кроме того, кусочки кожуры можно добавлять в воду – как в SPA. Цитрусовые кожуры содержат де-лимонен – вещество, которое активизирует ферменты печени и стимулирует пищеварение. Именно поэтому мы включили их в наш однодневный план детоксикации.

9. Вы выбрасываете стебли брокколи

Многие считают стебли брокколи непригодными для потребления. Однако Московиц уверяет: "В стеблях содержится даже больше клетчатки, чем в соцветиях, а также кальций и железо, которые укрепляют кости".

Нарежьте их на небольшие кусочки и подавайте с хумусом. Также эти стебли прекрасно подходят к азиатским блюдам и салатам.

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