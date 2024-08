9 побочных эффектов отказа от зерновых завтраков

Хотя существует мнение, что хлопья на завтрак содержат много сахара и являются, скорее, вредными для организма, не сладкие версии могут быть источником кальция, железа, витамина D и клетчатки. Кроме того, обычно легко превысить рекомендованную порцию хлопьев, а потому следует выбирать одноразовые упаковки или тщательно отмерять порции, чтобы избежать избытка калорий.

Также, для тех, кто имеет целиакию или чувствительность к глютену, стоит избегать зерновых завтраков, поскольку большинство из них содержит глютен или могут быть загрязнены им. Каких последствий следует ожидать, если отказаться от хлопьев, рассказали в Eat This, Not That.

Уменьшение потребления клетчатки, что влияет на работу сердца

Некоторые зерновые культуры содержат цельные зерна и растворимую клетчатку, поддерживающую здоровье сердца. Если вы уменьшаете потребление таких продуктов, найдите другие источники клетчатки, поскольку недостаточное количество клетчатки может иметь негативные последствия для всего организма.

Риск получения меньшего количества витаминов и минералов

Сухие завтраки, обогащенные витаминами и минералами, помогают обеспечить организм важными микроэлементами, такими как витамины группы B, железо, кальций и фолиевая кислота. Их регулярное употребление способствует улучшению питания, особенно у детей. Кроме того, учтите, что в диете без этих обогащенных продуктов может быть трудно достичь рекомендованных норм витаминов и минералов.

Осложненное потребление железа

Злаки обеспечивают организм важным для роста и развития детей железом. Кроме того, поскольку дети часто привередливы к еде, такой перекус может удовлетворить их потребности. Однако, если вы решили отказаться от хлопьев, включайте в рацион другие продукты, богатые железом.

Вы можете уменьшить общее потребление сахара

Людям, которые хотят уменьшить потребление сахара, стоит выбирать альтернативы обычным хлопьям для завтрака. Вместо сладких готовых к употреблению хлопьев можно выбирать несладкие варианты, такие как овсянка или другие злаки с низким содержанием сахара. Это особенно важно для диабетиков или тех, кто имеет чувствительность к инсулину.

Отказ может повлиять на вес

Употребление хлопьев на завтрак может помочь контролировать вес, а отказ от них - привести к увеличению веса. Исследования показали, что регулярное потребление хлопьев снижает индекс массы тела у детей и подростков, а также улучшает качество диеты и снижает ИМТ у взрослых.

Вы можете потерять преимущества таких завтраков

Употребление цельнозерновых продуктов и клетчатки улучшает разнообразие и количество полезных бактерий в кишечнике, что ведет к лучшему пищеварению и иммунной регуляции. Отказ от цельнозерновых злаков, таких как цельная пшеница и овсянка, может уменьшить эти положительные эффекты на микробиом.

Это может снизить потребление витамина D

Если вы перестанете есть хлопья с молоком или его альтернативами, которые обогащены витамином D, вы можете получать меньше этого полезного витамина. Кроме того, это может затруднить поддержание необходимого уровня витамина D.

Дети могут употреблять меньше молока

Дети, которые регулярно едят зерновые завтраки, потребляют больше молока в своем рационе. Кроме того, молочные продукты важны для здоровья благодаря содержанию белков, кальция, магния и витаминов A и D. Они также улучшают плотность костей, снижают риск ожирения и улучшают состав тела.

Это может уменьшить потребление цельного зерна

Зерновые завтраки обеспечивают организм клетчаткой и магнием, что помогает в профилактике диабета. Для здорового выбора злаков выбирайте проверенные бренды, содержащие цельное зерно в составе.

Ранее OBOZ.UA рассказал, как можно приготовить овсяную кашу.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.