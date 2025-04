9 полезных привычек, которые улучшают завтрак: как ускорить похудение

Для уменьшения веса и налаживания ритма стоит начать с чего-то простого, например — завтрака. Этот прием пищи утром запускает метаболизм, помогая эффективнее сжигать калории в течение дня.

Кроме того, люди, которые завтракают регулярно, меньше страдают от ожирения и имеют более изящные формы. Что именно поможет сохранить фигуру и уменьшать вес, рассказали в Eat This, Not That.

Ешьте в течение 30 минут после пробуждения

На утро организм нуждается в энергии, чтобы запустить обмен веществ. Если пропустить завтрак, тело начинает экономить энергию и замедляет сжигание калорий. Чтобы поддержать энергию и метаболизм, стоит съесть что-то в течение первых 30 минут после пробуждения.

Пейте воду сразу после пробуждения

После пробуждения организм не только голодный, но и обезвоженный, а потому стакан воды утром — это простой, но важный шаг для восстановления. Вода помогает запустить обмен веществ, улучшить пищеварение и заряжает энергией. Кроме того, если пить 1-2 стакана воды перед едой, это поможет лучше контролировать аппетит и избегать переедания.

Сбалансируйте пищу в своей тарелке

Завтрак должен быть сбалансированным и включать белки, жиры и углеводы, которые обеспечивают тело энергией. Для этого, употребляйте яйца, которые содержат белки и полезные жиры, а также фрукты, что являются источником здоровых углеводов. Такой подход помогает дольше оставаться сытыми, лучше контролировать аппетит и поддерживать метаболизм.

Сократите сахар в рационе

Когда времени мало, легко потянуться к сладкой выпечке, но такие продукты быстро повышают уровень сахара в крови, а затем вызывают резкий спад энергии. Это оставляет вас голодными уже через час после приема пищи. Чтобы избежать этого, сочетайте сладкое с белковой пище — яйцами, греческим йогуртом или фасолью. Так вы стабилизируете сахар в крови и останетесь сытыми надолго.

Употребляйте клетчатку, чтобы поддержать сытость

Завтрак с высоким содержанием клетчатки помогает дольше оставаться сытыми и может уменьшить накопление жира в области живота, замедляя усвоение сахара. Это особенно важно, если вы придерживаетесь низкокалорийного рациона.

Ешьте овсянку

Углеводы нужны для обеспечения энергии, чтобы белок мог выполнять другие функции — например, поддержку мышц. Если углеводов не хватает, тело начинает использовать белок для энергии, что вредит мышцам. Овес — это отличный пример углеводов, которые не только питают, но и содержат растворимую клетчатку, что помогает дольше оставаться сытыми и могут уменьшить количество калорий во время обеда.

Приготовьте ночную овсянку

Если обычно у вас нет времени на завтрак, попробуйте приготовить его накануне. Овес богат клетчаткой, что помогает поддерживать сытость и обеспечивает организм полезными углеводами. Добавьте к овсу белковые ингредиенты, такие как арахисовое масло, греческий йогурт или семена льна, чтобы улучшить вкус и обеспечить необходимые нутриенты.

Пейте чай

Если вы хотите сжигать больше жира, попробуйте выпить чашку кофе или чая во время завтрака. Исследования показывают, что кофеин, особенно из зеленого чая, может увеличить окисление жира, помогая вам достичь более плоского живота, особенно если вы тренируетесь после завтрака.

Не бойтесь добавлять к завтраку тосты

Не будьте слишком придирчивыми к выбору еды на завтрак. Хотя цельные зерна являются лучшим выбором, даже тосты из белого хлеба или хлопья из очищенных зерен принесут пользу больше, чем полное отсутствие завтрака.

