Ошибки, которые мешают худеть: как спалить жир на животе

Многие люди стремятся сжечь жир на животе, но часто совершают ошибки, которые мешают достичь желаемых результатов. Если вы уже тренируетесь некоторое время и не замечаете изменений, возможно, вы также допускаете некоторые из этих ошибок в своей программе тренировок.

Как избежать этих ошибок, чтобы эффективнее работать над уменьшением жира на животе? Об этом рассказали в Eat This, Not That.

Выполняете только приседания и разгибания

Для сжигания жира на животе одних лишь приседаний и разгибаний недостаточно. Хотя эти упражнения активируют пресс, они не обеспечат желаемых результатов без комплексного подхода. Основная роль мышц пресса ─ стабилизация позвоночника и передача силы. Тренировка кора должна быть направлена на его укрепление для улучшения осанки и эффективности сложных упражнений.

Сосредотачиваетесь на кардио и игнорируете силовые тренировки

Бег или кардиотренировки важны для здоровья, однако по сравнению с силовыми тренировками, они не так эффективны для сжигания жира на животе. Силовые упражнения помогают наращивать мышечную массу и ускоряют метаболизм, что помогает сжигать больше калорий. Чтобы достичь результатов, выполняйте силовые тренировки 2-3 раза в неделю, сосредотачиваясь на комплексных упражнениях, которые активируют несколько мышечных групп.

Используете только легкие веса и делаете много повторений

Использование легких весов и большого количества повторений — это ошибочная стратегия сжигания жира на животе. Для достижения результата нужно использовать достаточное сопротивление, чтобы стимулировать мышцы работать интенсивнее. Таким образом, если вы постоянно поднимаете один и тот же вес, ваше тело адаптируется, и прогресс замедляется. Лучше выбирать тяжелые, но безопасные веса и постепенно увеличивать нагрузку.

Главная цель — сжигание калорий

Многие люди сосредотачиваются на том, сколько калорий они сжигают во время тренировок, что может привести к ошибочным выводам. Это может привести к переоценке активности и неправильному восприятию того, сколько еды можно съесть после тренировки. Чтобы потерять жир, важно соблюдать дефицит калорий, а не опираться только на количество сожженных калорий во время занятия. Поэтому, контролируйте свое питание, чтобы достичь желаемых результатов.

