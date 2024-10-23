9 простых уловок, которые изменят ваше тело

Достижение желаемого веса – это всегда особый момент, приносящий радость. Все ваши усилия наконец-то дают результаты! Однако, чтобы достичь этого, нужно время, настойчивость и терпение.

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Если вы уже почти достигли своей цели, не сдавайтесь. Избавиться от жира на животе может быть нелегко. Издание eatthis.com подготовило вам советы, которые помогут вам получить тело мечты.

Откажитесь от алкоголя

Даже если ваш ежедневный рацион максимально здоров, частое употребление пива или вина может помешать получить плоский живот. Ни для кого не секрет, что алкоголь связан с увеличением веса. Если вы регулярно пьете несколько бокалов вечером, это может отрицательно влиять на ваш обмен веществ и нарушать сон, что в свою очередь способствует накоплению жира в области живота. Не говоря уже о калориях и сахаре, содержащихся в напитках. Отказ от алкоголя позволит вам добиться цели быстрее.

Уберите из рациона сладости

Избавиться от сладостей на кухне – это всегда хорошая идея. Исследование, опубликованное в Journal of Marketing, показало, что люди чаще переедают, если сладости хранятся в прозрачных упаковках. Поэтому прячьте конфеты подальше или храните их в непрозрачных контейнерах. Таким образом, вы уменьшите соблазны и будете меньше есть сладкое.

Снизьте температуру в комнате

Сон в холодной комнате может помочь бороться с жиром на животе. Исследования показали, что пониженная температура во время сна оказывает положительное влияние на обмен веществ и способствует снижению жира.

Пейте больше воды

Все знают, что газированные и сладкие напитки вредны здоровью, но пользу воды не всегда полностью осознают. Одно исследование показало, что более 60% людей часто едят, когда испытывают жажду. Поэтому перед тем, как что-нибудь съесть, выпейте стакан воды – это поможет вам понять, действительно ли вы голодны. Более того, употребление воды перед едой способствует уменьшению количества пищи, которую вы съедаете в один прием.

Добавьте в рацион корицу

Корица – это отличный способ придать вкус вашим блюдам без лишнего сахара. Она также способствует повышению чувствительности к инсулину, что помогает организму превращать калории в энергию, а не в жир. Добавляйте ее к овсянке, греческому йогурту или смузи – это быстрый и вкусный способ улучшить результаты похудения.

Избегайте рафинированных углеводов

Если не уверены, что выбрать, всегда отдавайте предпочтение цельнозерновым продуктам. Избегайте белого хлеба, белого риса и макарон. Выбирайте блюда из овса, киноа, коричневого риса и пшеницы. Исследование Университета Тафтса показало, что люди, употреблявшие по меньшей мере три порции цельного зерна в день, имели на 10% меньше жира в области живота по сравнению с употребляющими рафинированные углеводы.

Перекусите ягодами

Лучшие природные сладости – это ягоды. Они не только полезны, но и способствуют похудению. К примеру, черника помогает уменьшить жир на животе, а клубника улучшает чувствительность к инсулину. Поэтому не бойтесь добавлять ягоды в свой рацион.

Наслаждайтесь шоколадом

Не следует полностью отказываться от шоколада. Темный шоколад может даже помочь похудеть. Исследования показали, что ежедневное употребление 28 г темного шоколада способствовало снижению веса и индекса массы тела. Выбирайте шоколад с содержанием какао не менее 70% и не превышайте рекомендуемую порцию.

Внедрив эти простые привычки, вы сможете приблизиться к своей цели – получить плоский живот быстрее и эффективнее.

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