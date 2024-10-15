Семь ежедневных привычек, замедляющих ваш метаболизм

Несмотря на все ваши старания по борьбе с лишним весом, результаты могут не соответствовать вашим ожиданиям. Вы усердно тренируетесь и соблюдаете здоровое питание, однако это не всегда приносит желаемые результаты.

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Важным фактором, который следует учитывать, является метаболизм способность организма сжигать калории. Чем активнее работает ваш метаболизм, тем легче вам избавиться от лишних килограммов. Если вы замечаете, что ваш метаболизм стал медленнее, это может объяснить, почему вес не снижается, несмотря на ваш упорный труд, пишет eatthis.com.

Хорошая новость: существует множество способов повысить скорость метаболизма. Однако перед этим важно идентифицировать повседневные привычки, которые могут мешать этому процессу.

Вы нервничаете по пустякам

Согласно исследованию в журнале Biological Psychiatry, стресс может вызвать не только головные боли и нарушения сна, но и замедлять метаболизм. Обычно в стрессовые моменты мы выбираем калорийные и нездоровые лакомства, такие как сладости и фастфуд, что может привести к увеличению веса.

Чтобы поддержать метаболизм, старайтесь снизить уровень стресса из-за смеха. Исследования показывают, что улыбка способствует снижению уровня стрессовых гормонов. Также физическая активность может помочь снять напряжение.

Вы предпочитаете кофе вместо зеленого чая

Если вы постоянно выбираете кофе вместо зеленого чая, вы можете упустить важные метаболические преимущества. В исследовании, которое длилось 12 недель, участники, которые пили 4-5 чашек зеленого чая в день и выполняли 25-минутную тренировку, потеряли больше веса и жира на животе, чем те, кто не употреблял чай.

Поэтому вместо кофе начните пить зеленый чай, чтобы эффективнее сжигать калории. Даже если зеленый чай вам не нравится, вы можете извлечь выгоду от других видов чая, способствующих похудению.

Вы проводите весь день в сидячем положении

Многие знают, что чем больше у вас мышечной массы, тем больше калорий сжигается, даже когда вы ничего не делаете. Однако, если вы сидите целый день, ваши мышцы, за которые вы так усердно сражались в тренажерном зале, начинают уменьшаться, что негативно влияет на метаболизм.

Нет нужды покидать работу, просто вставайте и совершайте короткие перерывы. Прогуливайтесь каждый час хотя бы на несколько минут, чтобы поддержать активность метаболизма. Настройте будильник на телефоне, чтобы не забывать о перерывах.

Вы не едите белки

Наличие мышц важно для поддержания высокого метаболизма. Употребление белка помогает сохранять мышцы, а их недостаток может замедлить метаболизм.

Потребляйте от 0,8 до 1 г белка на каждый килограмм вашей массы тела в день для поддержания нормального обмена веществ. Для человека весом 58 кг это составляет примерно 46-58 г белка в день. Богатыми источниками белка являются курица, рыба, молоко, йогурт, бобы и семена.

Вы употребляете много алкоголя

После тяжелого рабочего дня вполне естественно захотеть отдохнуть с друзьями. Однако регулярное употребление алкоголя может замедлить метаболизм. Когда вы употребляете алкоголь, ваше тело концентрируется на его переваривании, что задерживает обмен веществ. Исследования показывают, что употребление спиртного может снизить способность организма сжигать жир на 73%.

Лучше выбирайте легкие напитки и чередуйте алкоголь с водой, чтобы не превышать двух порций.

Вы не едите достаточно

Логика подсказывает, что для похудения нужно снизить потребление пищи. Однако если вы сильно ограничиваете калории, это может привести к потере мышц и замедлить метаболизм.

Вместо того чтобы резко сокращать калории, попробуйте сбалансированную диету, которая поможет безопасно и эффективно похудеть.

Вы спите днем

Исследования показали, что спящие днем люди сжигают меньше калорий. Это связано со сбоями в циркадном ритме, что негативно влияет на метаболизм.

Если вы вынуждены спать днем, старайтесь сократить потребление калорий на 50–60 в день. Есть простые способы, как это сделать, например, снизить порции или выбирать менее калорийные варианты пищи.

Обратив внимание на эти привычки, вы сможете улучшить свой метаболизм и добиться желаемых результатов в похудении.

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