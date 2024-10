9 распространенных ошибок, которые рушат похудение: о чем стоит помнить, соблюдая диету

Планируйте свою диету, чтобы избежать ошибок, которые могут разрушить ваш прогресс в похудении. Кроме того, помните, что некоторые привычки, которые вы считаете полезными, могут наоборот мешать достижению целей.

Избегайте распространенных ошибок в питании, таких как неправильные представления о завтраке или выборе напитков. Ознакомьтесь с распространенными ошибками во время диеты от Eat This, Not That и будьте внимательны к своим привычкам, чтобы добиться успеха в похудении.

Употребление недостаточного количества пищи в течение дня

Не думайте, что цель диеты заключается в уменьшении количества пищи. На самом деле если употреблять недостаточно калорий вы можете замедлить ваш метаболизм и вызвать чувство голода. Важно не пропускать еду и придерживаться сбалансированного питания, добавляя здоровые закуски с полезными жирами, белками и углеводами. Это поможет вам чувствовать себя сытыми и уменьшит соблазн есть нездоровую пищу.

Ночные перекусы на ночь

После напряженного дня естественно хотеть чего-то вкусного. Однако, старайтесь не есть перед сном, поскольку это может нарушить ваши цели в похудении. Обращайте внимание на эмоции, которые вызывают желание есть и старайтесь планировать заранее. Имейте под рукой здоровые закуски, такие как попкорн, фрукты или овощи с хумусом.

Не получать достаточно клетчатки

Добавьте в свой рацион достаточное количество клетчатки, чтобы поддерживать усилия по похудению. Потребляйте ежедневно 25-35 граммов продуктов с высоким содержанием клетчатки, таких как киноа, овес, свежие фрукты, овощи и отруби, чтобы уменьшить чувство голода. Это поможет снизить потребление калорий и поддерживать чувство насыщения.

Пропускать полноценный завтрак

Завтрак действительно важен для контроля веса и уменьшения приступов голода в течение дня. Сбалансированное меню из яиц, авокадо, цельнозерновых тостов, овса с фруктами или белкового смузи с зеленью может помочь регулировать уровень сахара в крови. Включайте эти блюда в утренний рацион для улучшения общего самочувствия.

Употребление ненужных калорий

Обращайте внимание на жидкие калории в рационе, поскольку они могут быстро накапливаться и приводить к увеличению веса. В частности, именно соки, газированные напитки, алкоголь и готовые коктейли являются основными источниками таких калорий. Вместо этого, чтобы поддерживать свою форму, старайтесь сосредотачиваться на напитках с высокой питательной ценностью.

Придерживаться модных диет

Избегайте модных диет, поскольку они могут навредить вашим усилиям в долгосрочной перспективе. Сосредоточьтесь на сбалансированном питании, которое позволяет включать любимые блюда в умеренных количествах. А также, рассмотрите возможность обращения к диетологу для создания персонализированного плана питания.

Употребление слишком большого количества здоровой пищи

Чтобы не нарушить цели по похудению, потребляйте в умеренных количествах здоровые жиры, такие как авокадо, орехи и оливковое масло. Сочетайте их с другими группами продуктов для обеспечения сбалансированной диеты. Это поможет получить разнообразные витамины и минералы, необходимые для здоровья.

Употреблять слишком много смузи

Смузи могут быть вкусными и диетическими, если потреблять их в умеренных количествах. Однако, избегайте добавления слишком большого количества фруктов, поскольку это может повысить уровень сахара в крови и для баланса, замените фруктовый сок на нежирное молоко или йогурт. Кроме того, не забывайте добавлять белок, чтобы стабилизировать уровень сахара в напитке.

Не контролировать порции

Контроль порций является ключевым элементом успешной диеты, поскольку это помогает избежать чрезмерного потребления калорий. Кроме того, обращайте внимание на сигналы голода и сытости, чтобы не переедать. Это поможет вам поддерживать прогресс в похудении.

