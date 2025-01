9 сигналов переедания: на что следует обратить внимание

Если вы не худеете, проблема может быть в неправильном питании. В частности, некоторые диеты часто рекомендуют определенные "здоровые" продукты, которые могут не подходить и не быть универсальными для всех людей.

Кроме того, даже если продукты позиционируют как полезные, важно учитывать правильную пропорцию, поскольку чрезмерное употребление может мешать процессу похудения. В Eat This, Not That рассказали о 9 главных признаках, которые могут свидетельствовать о переедании, что вредит похудению.

Остановка потери веса

Если вес не снижается, вероятно, ваша еда не соответствует вашим целям. Безопасная скорость потери веса составляет 0,5-1 кг в неделю. Таким образом вы не увидите мгновенных изменений, однако они будут более заметными со временем, а потому важно обращать внимание на медленный, но стабильный прогресс.

Джинсы продолжают давить

Если брюки стали теснее, это сигнал о наборе веса. Используйте этот показатель и для контроля похудения. Если одежда не становится свободнее, это означает, что потеря веса в нужных зонах не происходит. В этом случае ходьба может стать эффективным дополнением к вашей диете, предоставляя вам легкое кардио.

Не употреблять группы продуктов

Если вы исключаете целые группы продуктов, это может свидетельствовать о неправильном подходе. Например, некоторые диеты, такие как кето, ограничивают фрукты и овощи, заменяя их более калорийными продуктами, такими как масла. Это может привести к чрезмерному потреблению калорий и отсутствию снижения веса. Стоит пересмотреть баланс питания, чтобы достичь желаемого результата.

Быть слишком снисходительными

Иногда в диетах разрешается есть все, что хочется на определенные дни или часы. Например, чит-день может быть на выходных, когда можно есть без ограничений. Если в этот день вы потребляете значительно больше калорий, особенно из фастфуда, это может повредить вашим усилиям снижения веса. Поэтому важно контролировать количество калорий даже в эти дни.

Не обращать внимания на порции

Будьте внимательны к размеру порций, даже если едите здоровую пищу. Переполненные тарелки могут привести к чрезмерному потреблению калорий, что помешает снижению веса. Контролируйте порции, чтобы поддерживать баланс и достигать желаемых результатов.

Есть менее 1200 калорий в день

Потребление менее 1200 калорий может привести к тому, что ваше тело начнет хранить жир в качестве резерва энергии. Это может помешать эффективному похудению. Чтобы потерять вес, нужно обеспечить организм достаточным количеством калорий для нормальной функции. Не уменьшайте калории слишком сильно, чтобы избежать эффекта голодания.

Вести учет калорий, а не групп продуктов

Чтобы контролировать питание, можно подсчитывать калории, планировать блюда или следить за размерами порций. Важно учитывать все группы продуктов, чтобы избежать неправильного выбора или переедания. Используйте простые методы, как схема на тарелке, чтобы ориентироваться в сбалансированности пищи. Это поможет достичь лучших результатов в питании.

Употреблять обработанные продукты

Обработанные коктейли, батончики и другие продукты часто являются частью диет, но они могут содержать много калорий. Их чрезмерное потребление способно привести к увеличению веса и вреду для бюджета. Кроме того, стоит обращать внимание на их состав и количество, чтобы не переплачивать и не набирать лишние килограммы.

Чувствовать, что еда, которую вы едите — вредна

Возможно, ваша диета вызывает проблемы с пищеварением или определенные продукты вам не подходят. Иногда стоит прислушаться к своему организму и изменить план, если он не дает результатов. Если не уверены насчет эффективности диеты для здорового похудения, лучше проконсультируйтесь со специалистом.

