Эксперты рекомендуют несколько простых стратегий, чтобы избежать перегрузки калориями из-за бездумного перекуса.

Часто сильная тяга к пище может казаться неконтролируемой, особенно когда вы пропустили прием пищи из-за занятости.

Вместо того чтобы подвергаться искушению быстрых и калорийных перекусов, попробуйте заменить их более здоровыми альтернативами.

С помощью уловок и приемов, а не только силы воли, вы сможете эффективно контролировать свои желания и избегать переедания, пишет Eat This Not That.

Почему нас тянет к еде

Отказ от желания не означает отсутствия силы воли или контроля, а является нормальной человеческой реакцией.

Когда мы некоторое время не едим, наш организм хочет получить пищу с высоким содержанием жира и сахаром, поскольку жир является самым эффективным источником энергии, а сахар быстро усваивается организмом.

Это заблуждение, которое очень часто совершают те, кто хочет похудеть — ограничивая себя в перекусах. Лучший способ избежать неконтролируемого потребления пищи - это предотвратить усиление голода, регулярно питаясь в течение дня.

Как правильно откладывать перекус

Влечение к пище сильно, и он становится еще сильнее, когда вы пытаетесь с ним бороться. Говоря себе, что еда, которую вы хотите, является "плохой", вы лишь усиливаете желание это съесть как можно быстрее.

Позвольте себе съесть немного того, что вам действительно хочется, чтобы со временем эта еда потеряла свою привлекательность. Попробуйте технику задержки: вместо того чтобы сдаваться сразу, скажите себе, что можно подождать. Это помогает снизить вероятность спонтанного приема пищи в этот момент и делает желание менее срочным.

Никогда не пропускайте завтрак

Завтрак помогает правильно начать день и регулировать уровень сахара в крови до утра, что ограничивает течение в течение дня. Рекомендуется потреблять на завтрак продукты, богатые белоком. Согласно исследованию Университета Миссури, белковый завтрак эффективно уменьшает сигналы мозга, влияющие на отрицательное пищевое поведение.

Попытайтесь выпить чашку чая

Чай помогает утешить и успокоить голодный желудок, а также увлажняет тело, что способствует ощущению сытости. Попробуйте чаи от Good Pharma, содержащие адаптогены, добавляющие растительные продукты, удовлетворяющие организм без калорий. Кроме того, эти травы способны противодействовать реакции организма на стресс.

Успокойте себя

Сделайте паузу и несколько глубоких вдохов перед открытием пакета печенья. Дыхание поможет вам совершить паузу, когда испытываете сильную тягу. Таким образом, вы сможете замедлить темп и расслабиться, что позволяет оценить ситуацию. Напомните себе, что желание есть это нормальное явление, и вы сможете его преодолеть.

Найдите другое дело, когда хотите перекусить

Когда вам так хочется съесть шоколадное мороженое, сделает выдох и займитесь чем-нибудь физическим, даже на несколько минут. Отвлекайтесь, слушая подкаст или музыку, выгуливая собаку или занимаясь йогой; делайте все, чтобы отвлечь внимание от еды. Тяга длится всего несколько минут, поэтому к тому времени, когда вы закончите свою деятельность, ваше желание есть уже исчезнет.

Избегайте гаджетов во время перекуса

Часто отвлечение может помочь вам отвлечь внимание от нездоровой пищи. Однако постоянные отвлечения могут препятствовать вашему организму сигнализировать мозгу о том, что вы уже наелись. Исследование, опубликованное в 2019 году в журнале Psychology & Behavior, показало, что использование смартфонов во время еды значительно увеличивает количество потребляемых калорий.

Не покупайте "диетические" продукты и напитки с искусственными подсластителями

Пища, содержащая искусственные подсластители, может снизить количество калорий, потребляемых вами во время приема пищи. Тем не менее, исследования показывают, что это может способствовать большему потреблению калорий в течение дня. Вместо этого рекомендуется снизить или исключить рафинированный и искусственный сахар из своего рациона, если у вас есть проблемы с перееданием или желанием контролировать вес.

Меню на день, которое поможет держаться без переедания

Для завтрака нужно съесть: стакан молока, 2 больших яйца (каждое содержит около 7 г сытного белка) и яблоко (4 грамма сытной клетчатки).

Обед: ½ тарелки куриного салата, кусочек цельнозернового хлеба, стакан несладкого холодного чая. С таким меню и в 15:00 вы не будете ощущать голод.

Ужин: порция тунца, лосося или стейка с добавлением брокколи, приготовленного на пару.

