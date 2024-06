Как утолить голод с помощью здоровой пищи: варианты полезных закусок

Если вам необходимо утолить голод и при этом вы нуждаетесь в чем-то полезном и таком, которое не навредит вашей фигуре, тогда эти варианты закусок именно для вас.

Eat This Not That предлагает 10 идей здоровых закусок, которые обеспечат вас сытостью и удовольствием.

Сельдерей с арахисовым маслом и изюмом

Эту закуску часто еще называют – "Муравьи на бревне". Чтобы их приготовить, просто смажьте сельдерей гладким или кусковым арахисовым маслом и посыпьте столько изюма, сколько хотите.

Фрукты и орехи

Перекус не обязательно должен быть большим, изысканным. Возьмите мандарин, горсть орехов или банан и ощутите удовольствие, зная, что вам не пришлось нервничать из-за другого выбора пищи. Эта закуска содержит клетчатку, полезные жиры и антиоксиданты, что является выигрышем для тех, кто хочет здорового лакомства.

Сыр и крекеры

Если вы ищете легкую, здоровую закуску, объедините немного нежирного сыра с крекерами с высоким содержанием клетчатки, и вы будете чувствовать сытость часами благодаря сочетанию белка и клетчатки.

Джерки

Джерки больше не просто закуска на заправке. Возьмите пакет здорового вяленого мяса, например, говядины, оленины, индейки или овощей, чтобы получить закуску с высоким содержанием белка, низким содержанием жира и нулевым содержанием углеводов.

Белковый бенто-бокс

Вы можете сделать свою коробку самостоятельно, добавив туда немного сваренных вкрутую яиц, сыра, ягод и орехов. Яйца содержат полезные жиры (4 грамма на яйцо) и белок (6 граммов), ягоды содержат клетчатку (2 грамма на порцию) и антиоксиданты, миндаль содержит полезные жиры (14 граммов на порцию) и клетчатку (4 грамма), а сыр может обеспечить сытный белок (12 граммов на порцию).

Оливки и сыр

Для перекуса с высоким содержанием белка и низким содержанием углеводов сочетайте оливки с сыром. Оливки не только удовлетворяют нашу тягу к соленому, но и содержат здоровые жиры (3 грамма на порцию), а выдержанный сыр как пармезан обеспечивает 10 граммов белка на порцию.

Кисломолочный творог и фрукты

Сыр содержит 12 г белка и только 90 калорий на 1/2 стакана порции, что делает его превосходной низкокалорийной пищей с высоким содержанием белка. Чтобы сладкий вкус, разрежьте яблоко или возьмите любимые ягоды. Накройте немного меда и посыпьте немного грецких орехов или семян чиа для дополнительной клетчатки.

Греческий салат

Размельчите огурцы, помидоры, оливки, лук и фету. Сбрызните немного оливкового и лимонного сока, чтобы слегка покрыть овощи. Огурцы и помидоры обеспечат полезными антиоксидантами и клетчаткой при очень небольшом количестве калорий, что может помочь увеличить ваше ощущение сытости , оставаясь в пределах вашей калорийности. Добавление оливкового масла может обеспечить сытность и полезные жиры (4,5 г на чайную ложку).

Яблоки и арахисовое масло

Это солоно-сладкое соединение не только напоминает вам детство. Это сочетание белка (7 граммов на порцию арахисового масла) и клетчатки (5 граммов на яблоко) поможет вам оставаться сытыми до следующего приема пищи. Не стесняйтесь добавить немного корицы, чтобы что-нибудь изыскать.

Оливковая тапенада

Если у вас есть, добавьте оливки в кухонный комбайн до тех пор, пока они не станут крошечными кусочками, иначе порежьте их с помощью старомодного ножа. Добавьте оливковое масло, чесночную соль и лимонный сок, пока они не смешиваются, а затем вылейте оливковое пюре. Подавайте на зерновые крекеры и наслаждайтесь.

