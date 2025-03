9 упражнений, которые растапливают жир в подмышках: простая тренировка на каждый день

Подмышки часто становятся проблемной зоной из-за склонности к накоплению жира и потери упругости. Однако эту область все же можно укрепить и сделать подмышки более упругими с помощью правильных упражнений с эластичной лентой.

Ленты сопротивления — это компактный и удобный инструмент, который помогает активизировать мышцы и подтянуть кожу. Какие простые упражнения можно выполнять с помощью этого инструмента, рассказали в Eat This, Not That.

Разведение рук

Тяга ленты на разведение укрепляет задние дельты и стабилизирует плечи. Для выполнения встаньте прямо, держите ленту перед собой на вытянутых руках. Растягивайте ее в стороны, сводя лопатки, а затем медленно возвращайтесь назад. Выполните 3 подхода по 10 повторений.

Согнутые ряды

Наклонная тяга эластичной ленты укрепляет трапеции и широчайшие мышцы спины. Встаньте на середину ленты, поставьте ноги на ширине бедер, немного согните колени и наклонитесь вперед, держа спину ровной. Потяните ленту к бедрам, сводя лопатки и медленно вернитесь назад. Выполните 3 подхода по 10 повторений.

Вертикальные ряды

Вертикальная тяга эластичной ленты укрепляет дельты и улучшает осанку. Встаньте на ленту, поставив ноги на ширине бедер и держите ленту перед собой ладонями к телу. Подтяните ленту к подбородку, сгибая локти и ведя руки вдоль корпуса, а затем медленно опустите назад. Выполните 3 подхода по 10 повторений.

Передние поднятия

Подъем ленты вперед укрепляет передние дельты и формирует плечи. Встаньте на середину ленты, на ширине бедер и держите ее перед бедрами ладонями вниз. Поднимите ленту до уровня плеч, слегка сгибая локти, а затем медленно опустите назад. Выполните 3 подхода по 10 повторений.

Тяга вниз

Тяга эластичной ленты вниз эффективно работает на широчайшие мышцы спины и улучшает силу верхней части тела. Закрепите ленту выше за собой, например, на перекладине или дверной раме. Станьте или опуститесь на колени перед точкой крепления, держа ленту обеими руками ладонями вперед. Потяните ленту к груди, сводя лопатки, а затем медленно вернитесь в исходное положение. Выполните 3 подхода по 10 повторений.

Боковой подъем

Боковые подъемы эластичной ленты способствуют развитию латеральных дельт и улучшают контур плеч. Встаньте на середину ленты на ширине бедер, держите ленту перед бедрами ладонями к телу. Поднимите ленту в стороны до уровня плеч, слегка сгибая локти, а затем медленно опустите назад. Выполните 3 подхода по 10 повторений.

Разведение рук перед собой

Разведение эластичной ленты активирует грудные мышцы, тонизируя и укрепляя эту зону. Чтобы выполнить упражнение, закрепите ленту на уровне груди, например, на дверной раме или прочном столбе. Станьте спиной к точке крепления, держите концы ленты в каждой руке, а руки на уровне груди со слегка согнутыми локтями. Разведите руки в стороны, растягивая ленту, а затем верните их обратно. Выполните 3 подхода по 10 повторений.

Разгибание трицепсов

Растягивание эластичной ленты на трицепсы эффективно работает на мышцы задней части рук, тонизируя и укрепляя их. Станьте на середину ленты одной ногой, а другую часть держите одной рукой. Поднимите руку над головой, согнув локоть и полностью выпрямите руку, не двигая верхней частью руки. Медленно вернитесь в исходное положение. Выполните 3 подхода по 10 повторений.

Тяга ленты к лицу

Тяга эластичной ленты к лицу активирует задние дельты и верхние трапециевидные мышцы, улучшая осанку и здоровье плеч. Для выполнения закрепите ленту на уровне груди, например, на дверной раме или прочном столбе. Станьте лицом к точке крепления, держите ленту обеими руками ладонями друг к другу. Потяните ленту к лицу, сводя лопатки, а затем медленно вернитесь назад. Выполните 3 подхода по 10 повторений.

