9 вещей, делающих ваш обед опасными для фигуры
Готовя себе обед, многие люди допускают немало роковых ошибок, которые могут повлиять на ваши параметры и стимулировать появление жировых отложений. Учитывая эти факты, некоторые могут радикально отказываться от обеда, а кто-то ищет выход в специализированных заведениях, которые готовят так называемые, сбалансированные обеды.
Однако, чтобы сэкономить деньги и лучше контролировать калории, готовьте ужин дома. В Eat This, Not That! составили список ошибок, которые могут мешать похудению, а также простые способы, как их избежать.
Много хлеба
Хотя бутерброд с индейкой вполне полезен для здоровья, однако многие не проверяют этикетку хлеба. Если в составе есть "обогащенная мука" или "сахар", такой хлеб не способствует вашей фигуре. Ищите цельнозерновой хлеб с около 80 калориями и 3 грамма сахара на ломтик.
Жирные добавки к сэндвичам
Если вы не представляете бутерброды без жирного соуса, вы должны понимать, что вам не удастся избежать ненужных калорий. Вместо этого используйте тонкий слой хумуса или авокадо, а также добавьте огурцы, шпинат, помидоры и лук для большей сытости.
Злоупотребление обработанным мясом
Многочисленные исследования показали, что потребление обработанного мяса, а именно: вяленого, соленого или копченого, связано с повышенным риском рака толстой кишки. Также, большинство таких деликатесов содержат нитрат натрия, который может способствовать развитию диабета, нарушая естественные процессы обработки сахара в организме.
Пища, покрытая пестицидами
Существует мнение, что потребление определенных продуктов может способствовать набору веса из-за пестицидов, однако точные причины этого пока не выяснены. Для уменьшения риска выбирайте органические продукты, которые часто содержат меньше пестицидов, а именно: яблоки, болгарский перец, сельдерей, нектарины, персики, клубнику, вишни, виноград, листья салата и груши.
Жирные заправки
Палочки моркови и сельдерея полезны для организма, но некоторые соусы к ним содержат до 210 калорий и 21 грамм жира, что может препятствовать потере веса. Вместо этого попробуйте хумус, который является здоровой альтернативой.
Натрий и химикаты в термосе
Приготовление большой порции домашнего чили или овощного супа, обеспечивает полезный и здоровый обед. Однако, если вы не успеваете готовить, выбирайте в магазинах супы в банках без бисфенола А, с менее чем 120 калориями и 600 мг натрия на порцию.
Пренебрегаете употреблением воды
Питьевая вода важна для работы всех функций организма, а также помогает контролировать вес. Исследование показало, что люди, которые пьют 2 чашки воды перед каждым приемом пищи, теряют на 30% больше веса.
Сбалансированная тарелка
На работе вы можете не есть с тарелки, однако вам надо придерживаться указаний MyPlate: половина пищи должна состоять из фруктов и овощей, четверть из белка (фасоль или курица), а остальные - из цельного зерна. Представьте, как ваши блюда выглядят на тарелке, чтобы проверить правильность порций и упаковать обед на работу.
Не жирная пища
Если вы часто выбираете в качестве перекуса нежирное печенье или крекеры, это может быть не так полезно, как кажется. Такие производители часто заменяют жир быстроусвояемыми углеводами, что может вызвать резкие изменения уровня сахара в крови. Лучше используйте жирное арахисовое масло для более длительного насыщения.
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