9 вкусных начинок для утренней овсянки: с чем сочетать полезную кашу

Овсяная каша давно зарекомендовала себя как популярный выбор для завтрака, учитывая ее многочисленные полезные свойства для здоровья. Однако этот завтрак может показаться несколько однообразным.

Несмотря на то, что овсянка богата клетчаткой, которая обеспечивает длительное чувство сытости, ее вкус может стать скучным. Следовательно, существует много начинок, которые могут сделать вашу овсянку более вкусной и питательной, пишет eatthis.com.

Ниже приведены 9 полезных добавок, которые помогут вам улучшить вкус и пользу утренней овсянки, а также будут способствовать потере веса и здоровью.

Красные фрукты и ягоды

Включение красных фруктов в ваш завтрак помогает в борьбе с жировыми отложениями. Исследование Техасского женского университета 2012 выявило, что черника может уменьшать образование жировых клеток. Ваши возможности не ограничены: ешьте овсянку с вишнями, сливами, нарезанными яблоками и другими красными фруктами, чтобы получить максимум антоцианов, способствующих уменьшению жира.

Для тех, кто любит приключения, попробуйте добавить скандинавскую бруснику к своей овсянке. Согласно исследованию, опубликованному в Journal of Nutrition and Metabolism, мыши на диете с высоким содержанием жира, получавших ягоды, набрали меньше веса, чем те, которые не получали.

Цейлонская корица

Корица придает сладкий вкус вашей овсянке. Кроме того, она богата антиоксидантами, которые улучшают чувствительность к инсулину и помогают сжигать жир вокруг живота. Исследование в Archives of Biochemistry and Biophysics показало, что корица помогает стабилизировать уровень сахара в крови. Добавьте яблоки и корицу к овсянке для праздничного завтрака с двойной пользой для здоровья.

Миндальное масло или измельченный миндаль

Миндальное масло улучшает работу мозга благодаря высокой концентрации витамина Е, являющегося мощным антиоксидантом. Добавьте столовую ложку миндального масла к овсянке для повышения мозговой активности. Измельченный миндаль также является отличным источником витамина Е, который снижает риск рака печени на 40%.

Какао-порошок

Натуральное какао с высоким содержанием флавоноидов и стеариновой кислоты повышает уровень хорошего холестерина ЛПВП. Используйте какао без добавленного сахара, чтобы получить максимум пользы для здоровья.

Мед

Мед является естественным подсластителем с противовоспалительными соединениями, такими как кверцетин и кемпферол. Он оказывает меньшее влияние на уровень сахара в крови, чем столовый сахар, что помогает поддерживать энергию в течение дня.

Арахисовое масло

Арахисовое масло богато витаминами и клетчаткой. Оно содержит фитохимический ресвератрол, который помогает предотвращать рак колоректальных клеток. Добавьте его в овсянку для питательного завтрака.

Тыквенное пюре

Тыквенное пюре придает сытность и много полезных свойств: улучшает пищеварение, состояние кожи, зрение и иммунитет благодаря высокому содержанию витамина А.

Гранатовые зерна

Гранатовые зерна украсят вашу овсянку и наполнят ее антиоксидантами. Они также снижают аппетит и помогают контролировать вес, а еще уменьшают гипертонию и воспаление.

Кокосовая стружка

Кокосовая стружка придает овсянке сладкий тропический вкус. Исследования показали, что она помогает снизить жир на животе. Следовательно, способствует потере веса и уменьшению объема талии.

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