От фруктов до рыбы: 11 продуктов, которые дольше оставляют ощущение сытости

Чтобы оставаться сытыми дольше, существует несколько способов, которые могут быть полезны для тех, кто не имеет много времени на еду, не любит работать на голодный желудок или не хочет слишком часто перекусывать. Один из таких способов – пить больше воды и избегать белых углеводов, а также употреблять определенные продукты.

По словам диетолога Стефа Мэгилла, некоторые продукты заставляют вас дольше чувствовать сытость благодаря их особым характеристикам, которые влияют на аппетит и пищеварение. Их список опубликовало издание eatthis.com.

Овсянка

"Овсянка является цельным зерном, которое богато растворимой клетчаткой под названием бета-глюкан", – говорит Мегилл.

Средний взрослый человек должен стремиться потреблять 14 г клетчатки на каждые 1000 калорий пищи. Сырой овес содержит 10,1 г на 1000 г, что является значительным количеством. Клетчатка может замедлить пищеварение и усвоение углеводов, поддерживая стабильный уровень сахара в крови и предотвращая прыжки и падения, которые могут вызвать чувство голода.

Рыба

"Рыба является нежирным источником белка и содержит жирные кислоты омега-3, которые полезны для сердца и мозга. Омега-3 и белок помогают чувствовать себя сытыми", - отмечает Мегилл.

Консервированный тунец содержит 19 г белка на 100 г, радужная форель – 19,9 г, а атлантический лосось – 20,4 г.

Орехи

Орехи богаты здоровыми жирами, белком и клетчаткой. Они снабжают энергией, а также содержат антиоксиданты и минералы, поддерживающие здоровье.

Фасоль

Фасоль, такая как черная или зеленая, содержит много белка и клетчатки, а также сложные углеводы, которые медленно перевариваются, обеспечивая более длительное чувство сытости.

Авокадо

Авокадо богато клетчаткой и полезными жирами, что делает его отличным выбором для длительного ощущения сытости.

"Семьдесят девять процентов веса авокадо составляют клетчатка и вода. Это единственные фрукты с хорошими жирами, примерно с 6 граммами ненасыщенных жиров на порцию", – подчеркивает Мегилл.

Семена льна

Одна столовая ложка семян льна содержит 2 г клетчатки и 2 г здоровых жиров, что делает его сытным продуктом. Семена льна можно добавлять ко многим блюдам, например, к тостам из авокадо, смузи или овсянки.

Семена чиа

Семена чиа являются хорошим источником омега-3 жирных кислот и клетчатки. Их можно добавлять в большинство блюд. К примеру, делать чиа-пудинг или малиновое варенье из чиа.

Малина

Малина – это один из продуктов с высоким содержанием клетчатки. Она содержит 8грамм клетчатки на 1 порцию.

"Это гораздо больше по сравнению с черникой, которая содержит только 3 грамма клетчатки на 1 чашку", – добавляет Мегилл.

Яблоки

Яблоки богаты клетчаткой и являются еще одними фруктами, которые заставят вас чувствовать себя сытыми. Они содержат 2,1 г клетчатки на каждые 100 г, тогда как красный виноград содержит только 0,91 г, сливы – 1,4 г, а персики – 1,5 г.

Чечевица

Чечевица является разновидностью бобовых, богата клетчаткой и растительным белком. В одной чашке чечевицы содержится 50% суточной нормы клетчатки (15 г).

Нут

"Нут или фасоль гарбанцо является отличным источником белка, фолиевой кислоты, железа и фосфора, а также полиненасыщенных и мононенасыщенных жирных кислот", – отмечает Мегилл.

Они содержат 8 г клетчатки на 1/2 банки и наполнены растительным белком.

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