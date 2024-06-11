Актеры, экстремально изменившие вес ради киноролей: что нужно знать

Когда дело доходит до изображения персонажей на большом экране, актеры-мужчины часто идут на все, чтобы добиться исключительного результата. Это включает в себя полное изменение веса, чтобы точно изобразить своих персонажей. Eatthis рассказал о некоторых из замечательных изменений веса этих актеров и их преданности своему делу.

Брэдли Купер

Одним из актеров, отличившихся значительным увеличением веса, является Брэдли Купер. Для роли в "Американском снайпере" ему пришлось набрать впечатляющие 18 килограммов всего за 10 недель.

Под руководством звездного тренера Джейсона Волша он потреблял почти 6000 калорий в день, чтобы достичь веса примерно 105 килограммов. Но на этом обязательства Купера не закончились, поскольку ему пришлось сбросить 4.5 килограмма за две недели и еще 9 килограммов после этого, чтобы сыграть шеф-повара в фильме "Обгоревший".

Кристиан Бэйл

Известный своими экстремальными физическими преобразованиями, Кристиан Бэйл выводит понятие преданности делу на новый уровень. Чтобы сыграть бессонницу Тревора Резника в фильме "Машинист", Бейл приступил к опасной процедуре похудения.

Он сбросил потрясающие 28 килограммов, питаясь только яблоком и банкой тунца в день. После этого испытания Бэйл набрал почти 45 килограммов всего за пять месяцев, чтобы стать никем иным, как Бэтменом в фильме "Бэтмен: Начало". Такие резкие колебания могут иметь серьезные последствия для метаболизма.

Гью Джекман

Гью Джекман также заслуживает признания своей преданностью превращению своего телосложения для киноролей. В фильме "Отверженные" Джекману пришлось изобразить сильного и неумолимого Жана Вальжана.

Чтобы достичь желаемого мускулистого, но истощенного вида, он придерживался изнурительного режима тренировок. Джекман потреблял семь небольших приемов пищи в течение дня и тренировался по три часа, совмещая кардиотренировки с силовыми упражнениями. С таким подходом неудивительно, что его обвиняли в том, что он немного ворчлив на съемочной площадке.

Райан Рейнольдс

Когда дело доходит до создания поразительного телосложения, Райан Рейнольдс точно знает, что для этого нужно. Для роли в фильме "Блэйд: Троица" Рейнольдсу понадобилось всего три месяца, чтобы набрать 11 килограммов чистой мышечной массы, что подчеркнет его разорванный живот.

Этот подвиг требовал интенсивных тренировок и потребления около 3200 калорий в день. Рейнольдсу пришлось соблюдать диету с высоким содержанием белка, перекусывая в течение дня, чтобы достичь желаемого уровня физической формы.

Кертис "50 Cent" Джексон

Рэперу 50 Cent не привыкать к значительным изменениям веса ради ролей в кино. В фильме "Все рушится" он изобразил футболиста колледжа, борющегося с раком. Чтобы точно передать болезненный вид персонажа, 50 Cent сидел на изнурительной жидкой диете в течение девяти недель.

Кроме того, в течение этого периода он ежедневно тщательно тренировался, чтобы сбросить впечатляющие 24 килограмма. Такое превращение продемонстрировало его преданность делу и готовность идти до конца.

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