Активное выпадение волос: причины и противодействие

Выпадение волос является распространенной проблемой, которая случается не только у мужчин, но и у женщин. Существует много средств, которые призваны противодействовать потере волос, однако такие продукты не универсальны и не лечат источник проблемы.

Определить, что именно провоцирует алопецию и можно ли ее лечить в домашних условиях, можно только после консультации у врача. Однако, если вы хотите предотвратить такую проблему, то предлагаем ознакомиться со следующими советами.

Определите причину

Для людей вполне нормально терять в течение дня около 100 волос, однако если визуальное их количество существенно превышает или волосы выпадают целыми прядями - это плохой сигнал. В таком случае вам необходимо изменить свой рацион и придерживаться определенных правил по уходу за волосами.

Диета

Средиземноморская диета - это рацион, который может уменьшить риски появления андрогенной алопеции. Диета состоит из сырых овощей и трав, которые богаты витамином А и белками. К ним относятся петрушка, зеленый салат и базилик, которые противодействуют потере волос.

Уход

Голова должна всегда быть чистой, а в качестве ухода следует использовать кокосовое масло. Оно снижает риски выпадения волос и защищает их от ультрафиолетового излучения. Кроме того, избегайте горячее выпрямление, поскольку это может повредить кожу головы.

Советы, как предотвратить потерю волос

Регулярное использование эфирных масел может положительно повлиять на состояние и прочность волос. Для этого можно выбрать масло мяты, лаванды и розмарина. Кроме того, чтобы улучшить кровообращение и способствовать укреплению волосяных фолликулов, можно делать массаж головы, использовать сок лука и заниматься йогой, что уменьшает стресс.

Ранее OBOZ.UA опубликовал информацию о популярных мифах относительно выпадения волос.

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