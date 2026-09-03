Алкоголь и сердце: какое количество напитков может повысить риск опасного нарушения ритма

Алкоголь может оказывать на организм гораздо более сильное воздействие, чем многие полагают. Новое исследование показало, что даже небольшое количество спиртного может повышать риск развития опасного нарушения сердечного ритма.

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Ученые в течение нескольких недель наблюдали за участниками и анализировали связь между употреблением алкоголя и возникновением фибрилляции предсердий. Результаты исследования ставят под сомнение распространенное мнение о безопасности даже умеренного употребления спиртных напитков, пишет eatthis.com.

Фибрилляция предсердий – это нарушение сердечного ритма, при котором сердце начинает биться нерегулярно. Это состояние может иметь серьезные последствия для здоровья. При повторяющихся эпизодах фибрилляция предсердий связана с повышенным риском образования тромбов, инсульта, сердечной недостаточности и других опасных осложнений.

Чтобы лучше выяснить связь между алкоголем и нарушениями сердечного ритма, группа американских специалистов в области кардиологии, эпидемиологии и поведенческого здоровья провела исследование с участием 100 человек. Результаты работы были опубликованы в рецензируемом медицинском журнале Annals of Internal Medicine.

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Среди участников исследования было 79 мужчин, а средний возраст добровольцев составлял 64 года. У 56 человек до начала наблюдения уже был как минимум один эпизод фибрилляции предсердий.

В течение четырёх недель все участники носили устройства для записи электрокардиограммы, а также специальные датчики, способные определять наличие алкоголя через кожу. Каждый раз после употребления спиртного участники самостоятельно фиксировали это с помощью индикатора на устройстве ЭКГ. Для дополнительной проверки также проводили анализы крови на содержание алкоголя.

Полученные результаты показали, что риск развития фибрилляции предсердий может возрастать даже после небольшого количества алкоголя. Один напиток был связан с примерно двукратным увеличением риска возникновения аритмии. Если же человек выпивал два алкогольных напитка в течение четырёх часов, вероятность развития фибрилляции предсердий возрастала примерно втрое.

Ведущий автор исследования, кардиолог Грегори Маркус, считает, что эти результаты могут заставить по-новому взглянуть на некоторые распространенные представления об алкоголе. В частности, речь идет о мнении, что регулярное употребление спиртного может быть полезно для сердечно-сосудистой системы или что серьезные последствия для сердца возникают только после употребления большого количества алкоголя.

Результаты исследования также могут помочь лучше понять, как предотвратить нежелательные эпизоды аритмии.

"Наши результаты показывают, что возникновение фибрилляции предсердий не может быть ни случайным, ни непредсказуемым. Вместо этого могут существовать выявленные и модифицированные способы предотвращения острого эпизода сердечной аритмии", – сказал Маркус.

В то же время специалисты подчеркивают, что любые вопросы, связанные с состоянием сердца и здоровьем в целом, следует обсуждать с врачом.

Среди возможных симптомов фибрилляции предсердий могут быть ощущение сильного или нерегулярного сердцебиения, одышка, головокружение или обморок. В случае появления таких признаков необходимо обратиться за медицинской помощью.

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