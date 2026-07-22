Что не стоит пить каждый день: список напитков, опасных для сердца

Сердечно-сосудистые заболевания остаются одной из самых распространенных причин преждевременной смерти в мире, но многие факторы риска можно контролировать. Важную роль в поддержании здоровья сердца играет не только пища, но и напитки, которые человек употребляет ежедневно.

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Некоторые из них могут содержать избыток сахара, алкоголя или других компонентов, негативно влияющих на организм. Диетолог Лорен Манакер объяснила eatthis.com, какие популярные напитки стоит ограничить, чтобы снизить риск развития сердечных заболеваний.

Состояние сердечно-сосудистой системы в значительной степени зависит от образа жизни и повседневных привычек. Хотя наследственность также играет определенную роль, правильное питание, достаточная физическая активность и контроль веса помогают снизить вероятность развития сердечных заболеваний. К факторам, повышающим риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, относятся высокий уровень холестерина, артериальная гипертензия, сахарный диабет, ожирение, недостаточная физическая активность, чрезмерное употребление алкоголя и несбалансированное питание.

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Ниже приведён список популярных напитков, употребление которых желательно ограничить, если вы стремитесь сохранить здоровье сердца.

Джин-тоник и другие алкогольные коктейли

Специалист отмечает, что умеренное употребление алкоголя обычно не представляет значительной угрозы, однако его избыток может негативно влиять на сердечно-сосудистую систему.

"Доказано, что употребление чрезмерного количества алкоголя увеличивает риск развития высокого кровяного давления, фибрилляции предсердий (нерегулярного сердцебиения), сердечного приступа и застойной сердечной недостаточности (когда сердце не перекачивает кровь должным образом)", – говорит Манакер.

По её словам, джин-тоник приведён лишь в качестве примера популярного алкогольного напитка. На самом деле подобный риск связан с чрезмерным употреблением любого алкоголя.

Фруктовый пунш с добавлением сахара

Диетолог также советует внимательно относиться к напиткам с высоким содержанием добавленного сахара.

"Хотя в названии фруктового пунша есть слово "фрукт", в списке ингредиентов этого популярного напитка обычно нет фруктов, зато он содержит много добавленного сахара", – объясняет Манакер.

Она ссылается на результаты исследования, которые свидетельствуют, что женщины, ежедневно выпивавшие один или более сладких напитков, чаще сталкивались с сердечными заболеваниями.

Лимонад без сахара с искусственными подсластителями

Не все напитки без сахара можно считать безопасными для сердца.

"Исследование Американского колледжа кардиологии показало, что у людей, регулярно употреблявших напитки с искусственными подсластителями, например лимонад без сахара, наблюдался повышенный риск сердечных заболеваний. В то же время важно отметить, что исследование выявило лишь корреляцию, а не причинно-следственную связь", – отмечает Манакер.

То есть имеющиеся данные не доказывают, что именно такие напитки вызывают сердечные заболевания, однако между их регулярным употреблением и повышенным риском существует статистическая связь.

Кофейные напитки с белым шоколадом

Еще одной категорией, которую эксперт рекомендует употреблять как можно реже, являются сладкие кофейные напитки с большим количеством сиропов и сливочных добавок.

"Одна большая порция мокко с белым шоколадом может содержать почти 53 грамма сахара и около 18 граммов жира. Как уже отмечалось, избыток сахара связан с повышенным риском развития сердечных заболеваний", – говорит Манакер.

Специалист добавляет, что чрезмерное потребление добавленного сахара вредит не только сердцу. Оно также способствует развитию ожирения, диабета и повышенного уровня глюкозы в крови – состояний, которые считаются ключевыми факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний.

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