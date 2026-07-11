Не яйца и не бутерброды: врачи рассказали, какой завтрак наиболее полезен для здоровья сердца

Здоровье сердца во многом зависит от повседневных пищевых привычек, и завтрак играет в этом важную роль. Правильно подобранные продукты могут помочь поддерживать нормальный уровень холестерина, артериального давления и сахара в крови.

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Кардиологи назвали простой и питательный вариант утреннего приема пищи, который рекомендуют для поддержания сердечно-сосудистой системы. Кроме того, специалисты рассказали parade.com, какие еще завтраки и продукты стоит включить в свой рацион, чтобы укрепить здоровье сердца.

"Важно понимать, как завтрак может влиять на здоровье сердца. Это позволяет вам сознательно выбирать продукты, которые снижают факторы риска, такие как высокий уровень холестерина, высокое кровяное давление и воспаление, а не способствуют их развитию", – объясняет кардиолог Ларс Сондергаард.

Специалист отмечает, что регулярный завтрак помогает сформировать полезные привычки, которые могут снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний в будущем.

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"Регулярный прием завтрака является мощной профилактической мерой, которая стабилизирует обмен веществ, улучшает усвоение питательных веществ и контролирует ключевые факторы риска сердечных заболеваний", – добавляет он.

По словам врача, отказ от утреннего приема пищи связан с более высокой вероятностью ожирения, развития диабета второго типа и повышенного артериального давления.

Кардиолог Каришма Патва также подчеркивает, что завтрак имеет большое значение.

"Завтрак задает тон всему дню. Выбор полезного для сердца завтрака позволяет вам правильно начать день. Со временем это влияет на долгосрочный уровень сахара в крови и холестерина", – говорит она.

В то же время врачи рекомендуют избегать популярных мясных продуктов на завтрак.

"Заботясь о здоровье своего сердца, откажитесь от бекона, колбасы и ветчины. Это мясо постоянно связывают с повышенным риском сердечных заболеваний из-за высокого содержания натрия и насыщенных жиров", – советует кардиолог Патрик Ки.

Какой завтрак кардиологи считают лучшим?

Трое специалистов единодушно рекомендуют начинать день с овсяной каши со свежими ягодами и греческим йогуртом. Лучше всего выбирать цельнозерновые овсяные хлопья или овсяную крупу грубого помола.

Врач Ки называет овсянку "золотым стандартом" питания для поддержания здоровья сердца, ягоды – прекрасным источником антиоксидантов, а нежирный греческий йогурт – качественным источником белка и пробиотиков, которые способствуют здоровому обмену веществ и помогают дольше чувствовать сытость.

Чем полезна овсянка?

По словам Сондергаарда, независимо от вида овсяной крупы она остается цельнозерновым продуктом, содержащим все важные части зерна.

Особую пользу приносит растворимая клетчатка бета-глюкан. Она образует гелеобразную массу, которая помогает связывать холестерин и желчные кислоты, не позволяя им активно всасываться.

"Это эффективно снижает уровень ЛПНП – "плохого" – холестерина, предотвращая образование бляшек в ваших артериях", – объясняет врач.

Кроме того, бета-глюкан замедляет усвоение углеводов, благодаря чему уровень глюкозы в крови повышается постепенно. Это помогает поддерживать стабильный уровень сахара, что положительно влияет на здоровье сердца.

Овес также содержит авенантрамиды – особые антиоксиданты, которые способствуют уменьшению хронического воспаления, считающегося одним из факторов развития атеросклероза.

Почему стоит добавлять ягоды?

Кардиологи рекомендуют регулярно включать ягоды в утреннее меню. Они содержат витамины, антиоксиданты и значительное количество клетчатки.

"Ягоды богаты микроэлементами, включая витамины и антиоксиданты. Они также содержат значительное количество клетчатки. Со временем это уменьшает воспаление и улучшает функцию кровеносных сосудов, что может снизить риск развития гипертонии и сердечных заболеваний", – отмечает Патва.

Чем полезен греческий йогурт?

Пробиотики в составе греческого йогурта поддерживают не только здоровье кишечника, но и могут положительно влиять на сердечно-сосудистую систему.

"Здоровый кишечный микробиом, поддерживаемый пробиотиками, связан со снижением системного воспаления. Хроническое воспаление является известным фактором развития атеросклероза и других проблем с сердцем", – объясняет Сондергаард.

Он добавляет, что отдельные пробиотические культуры могут влиять на усвоение холестерина, а также напоминает, что греческий йогурт снабжает организм белком, кальцием и магнием, которые помогают поддерживать нормальное артериальное давление.

Что еще полезного можно приготовить на завтрак?

Если овсянка не по вкусу, кардиологи советуют обратить внимание и на другие полезные варианты. Цельнозерновой тост с авокадо и яйцом-пашот. Такой завтрак сочетает в себе сложные углеводы, белок и полезные жиры, которые помогают контролировать уровень сахара в крови и холестерина, а также дольше поддерживают чувство сытости.

Пудинг из семян чиа и грецких орехов. Он содержит растительные омега-3 жирные кислоты, клетчатку и способствует поддержанию нормального уровня триглицеридов и артериального давления.

"Его приготовление требует минимальных усилий, а сам он является источником омега-3 жирных кислот, которые поддерживают сердечный ритм и кровообращение", – говорит Сондергаард.

Он также объясняет, что семена чиа помогают снижать уровень холестерина и стабилизировать уровень сахара в крови благодаря большому количеству клетчатки.

Овощной омлет, приготовленный на оливковом масле. По словам доктора Ки, использование оливкового масла вместо сливочного может помочь снизить риск инфаркта и инсульта.

Три правила полезного завтрака

Включайте в завтрак продукты, богатые клетчаткой: овес, ягоды, семена льна или чиа. Они помогают дольше оставаться сытыми, стабилизируют уровень сахара и способствуют снижению холестерина.

Отдавайте предпочтение качественным источникам белка – яйцам, греческому йогурту, орехам или семенам.

"Белок поддерживает чувство сытости и работает вместе с клетчаткой для стабилизации уровня сахара в крови, обеспечивая плавный, стабильный приток энергии, не нагружая артерии", – говорит Сондергаард.

И, наконец, регулярно включайте в рацион продукты с мононенасыщенными жирами и омега-3 жирными кислотами, среди которых авокадо, грецкие орехи, семена льна и чиа.

"Мононенасыщенные жиры эффективно снижают уровень вредного холестерина ЛПНП, тогда как омега-3 обладают противовоспалительными свойствами, обеспечивая эластичность и прочность ваших кровеносных сосудов", – подытоживает врач.

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