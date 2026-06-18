Пища против давления: ученые выяснили, какой рацион помогает защитить сердце

Высокое артериальное давление остается одной из самых распространенных проблем со здоровьем в мире. Ученые продолжают искать способы его профилактики и уделяют все больше внимания влиянию питания на организм.

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Новые исследования показали, что растительная диета может не только поддерживать здоровье сердца, но и снижать риск развития опасных осложнений во время беременности. Ключевую роль в этом процессе, вероятно, играет кишечная микробиота, которая влияет на многие важные функции организма, пишет eatthis.com.

Специалисты из Медицинского колледжа Джорджии и Медицинского колледжа Висконсина пришли к выводу, что микроорганизмы, населяющие кишечник, могут влиять на работу иммунной системы и участвовать в регуляции артериального давления.

Кишечная микробиота состоит из триллионов бактерий и других микроорганизмов, которые помогают переваривать пищу. Кроме того, они участвуют в выработке примерно 95% серотонина в организме – вещества, влияющего на работу пищеварительной системы и, возможно, связанного с настроением человека. Для поддержания здорового баланса этих микроорганизмов важны пребиотики и пробиотики, значительная часть которых содержится именно в растительной пище.

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Учёные предположили, что если микробиота способна влиять на различные процессы в организме, то она может быть связана и с риском развития гипертонии.

Что обнаружили исследователи?

В ходе экспериментов ученые выяснили, что изменения в рационе могут улучшать состояние кишечной микробиоты и снижать риск повышенного артериального давления даже при большом количестве соли в рационе.

Для исследования использовали специальную линию крыс, генетически предрасположенных к развитию гипертонии и заболеваний почек при избыточном потреблении соли. Сначала все животные получали рацион с белками молочного происхождения, после чего часть из них перевели на зерновую диету. Оба варианта питания содержали небольшое количество натрия.

Когда в рационе увеличили количество соли, результаты оказались показательными. Крысы, питавшиеся зерновыми продуктами, значительно реже страдали от высокого давления и повреждения почек по сравнению с теми, кто оставался на молочно-белковом рационе. Это натолкнуло учёных на мысль, что на развитие гипертонии влияет не только количество соли, но и общий состав питания.

"Животный белок усилил действие соли", – отметил старший автор исследования, специалист по гипертонии Дэвид Л. Меттсон.

Авторы работы также написали: "Поскольку кишечная микробиота связана с такими хроническими заболеваниями, как гипертензия, мы предположили, что изменения в рационе могут изменять состав микробиоты и влиять на развитие солечувствительной гипертензии и заболеваний почек".

Несмотря на почти одинаковую генетику, состав кишечных микроорганизмов у двух групп животных существенно различался. Когда крысам с зерновым рационом пересадили микробиоту от животных, потреблявших молочный белок, у них начало повышаться артериальное давление.

В то же время обратный эксперимент не дал такого эффекта. Исследователи предполагают, что полезные бактерии не могли эффективно приживаться в условиях питания с преобладанием животного белка.

Влияние на течение беременности

Кроме того, учёные изучили влияние рациона во время беременности. После рождения потомства выяснилось, что самки, получавшие цельнозерновую диету, были значительно лучше защищены от преэклампсии – го опасного осложнения беременности, которое сопровождается высоким артериальным давлением и может угрожать здоровью матери и ребенка.

В то же время среди грызунов, которые продолжали питаться молочно-белковой пищей, преэклампсия развилась более чем у половины животных.

"Это означает, что внимательное отношение к питанию во время беременности может быть полезно не только в этот период, но и для долгосрочного здоровья матери и даже оказывать защитное влияние на детей", – пояснил один из авторов исследования Джон Генри Дасингер.

Ученые подчеркивают, что полученные результаты еще раз подтверждают важность сбалансированного питания во время беременности – рекомендацию, которую медики дают будущим матерям уже много лет.

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