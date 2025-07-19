Алкоголь и спорт: почему не стоит идти на тренировку во время похмелья

После бурной вечеринки некоторые пытаются избежать похмелья в спортзале, надеясь, что тренировка поможет быстрее прийти в себя. Однако, такая стратегия может не только не дать желаемого эффекта, но и ухудшить самочувствие.

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Физические нагрузки в состоянии обезвоживания и недосыпа несут серьезные риски для организма. Издание eatthis.com рассказывает, почему стоит дважды подумать, прежде чем надевать кроссовки утром после вечеринки и бежать на тренировку.

Вы ещё больше теряете жидкость

Одни из самых типичных симптомов похмелья – головная боль, усталость, сухость во рту – часто связаны с обезвоживанием. Алкоголь подавляет действие антидиуретического гормона, контролирующего уровень жидкости в организме. Как следствие – частое мочеиспускание и потеря влаги. Если заставлять себя тренироваться в таком состоянии, уровень обезвоживания может только усилиться, что ухудшит ваше самочувствие.

Повышенный риск травм

Алкоголь, даже в умеренных количествах, негативно влияет на качество сна, особенно на фазу быстрого сна (REM). Именно во время REM-фазы организм лучше всего восстанавливается. Как отмечает исследование 2018 года, опубликованное в JMIR Mental Health, даже небольшие дозы алкоголя способны снизить качество сна.

Недосыпание ухудшает физическую координацию и реакцию, что может привести к травмам.

"Когда человек тренируется в состоянии усталости, возрастает риск получить травму. Часто страдают подколенные сухожилия во время бега на спринтерской дистанции. Уставшие мышцы не способны реагировать быстро, поэтому снижается ловкость и точность движений", – объясняет ортопед Леон Крини.

Растет мышечная боль

Интенсивные занятия после употребления алкоголя могут усилить боль в мышцах. Причина в том, что алкоголь – токсичное вещество, которое нарушает нормальные физиологические процессы. Печень и другие органы вынуждены работать с перегрузкой, чтобы нейтрализовать вредные продукты распада.

"Алкоголь изменяет функционирование организма, повышает уровень креатинкиназы и лактата в крови, что может оказать негативное влияние на внутренние органы и приводить к усиленной мышечной боли", – сказал спортивный врач Дэмион Мартинс.

Вы почувствуете снижение выносливости

Даже если вам удастся заставить себя встать и пойти на тренировку, результат вряд ли будет впечатляющим. Согласно исследованию 2020 года, опубликованному в Journal of Clinical Medicine, участники с похмельем гораздо быстрее уставали во время физической активности по сравнению с теми, кто не употреблял алкоголь. Иначе говоря, похмелье снижает выносливость и эффективность тренировок.

Кроме того, алкоголь может мешать процессу восстановления мышц. В небольшом исследовании 2014 года, напечатанном в PLOS One, было обнаружено, что употребление алкоголя перед тренировкой замедляет синтез мышечного белка – основного процесса восстановления и роста мышц после физических нагрузок. Авторы отмечают: "Алкоголь, вероятно, снижает способность мышц к восстановлению и адаптации, что может повлиять на будущую спортивную производительность".

Легкая активность может облегчить состояние

Несмотря на всё вышесказанное, не все физические нагрузки вредны при похмелье. По словам доктора медицинских наук Линн О'Коннер, интенсивные тренировки в этот период лучше отложить, поскольку они ещё больше истощают организм. Она советует выбрать что-то мягкое – например, неторопливую прогулку или легкую пробежку, которые повысят уровень эндорфинов, не перегружая тело.

Прежде чем начать тренировку (если все же решитесь), позаботьтесь о водном балансе – выпейте достаточно воды и электролитов. Также стоит перекусить чем-то питательным, желательно с содержанием белков и углеводов, поскольку алкоголь снижает уровень глюкозы в крови. А если вас все еще тошнит, кружится голова или просто невыносимо плохо – оставайтесь дома и дайте организму восстановиться.

Ранее OBOZ.UA писал, почему стоит отказаться от алкоголя.

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