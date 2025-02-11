Алкоголь и ваше здоровье: 12 тревожных последствий, которые нельзя игнорировать

Алкоголь может казаться невинным способом расслабиться, но его влияние на организм часто выходит за пределы обычного похмелья. Кроме очевидных последствий, таких как потеря координации или головные боли, она может провоцировать серьезные проблемы со здоровьем, которые легко оставить без внимания.

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От нарушений сна до аллергических реакций и даже снижения температуры тела – алкоголь способен вызвать неприятные и опасные эффекты. Издание eatthis.com опубликовало 12 малоизвестных, но тревожных последствий, которые следует знать каждому.

Искривленное восприятие мира

Ученые доказали, что алкоголь влияет на восприятие мира. Исследователи из Университета Эдж-Хилл (Великобритания) опубликовали в Psychology of Addictive Behaviors результаты эксперимента, проведенного в пабах. Участникам предлагали определить ориентацию буквы "Т" на экране, игнорируя появляющиеся на фоне лица. Оказалось, что трезвые участники реагировали только на привлекательные лица, тогда как нетрезвые – на все без исключения. Это подтверждает, что алкоголь снижает требования к внешности других.

Проблемы с мочеиспусканием ночью

Употребление алкоголя может вызвать ночное недержание мочи. Он блокирует антидиуретический гормон, из-за чего организм производит больше жидкости. Кроме того, спиртное раздражает мочевой пузырь. К примеру, если вы выпьете ром с колой, то получите двойной эффект: алкоголь и кофеин усилят сокращение мышц, отвечающих за мочеиспускание. В результате человек может не проснуться вовремя, чтобы сходить в туалет.

Аллергические реакции

Некоторые люди испытывают симптомы, похожие на аллергию, после употребления алкоголя: сыпь, чихание, одышку, заложенность носа. Причиной могут являться такие составляющие напитков, как хмель, ячмень, дрожжи, сульфиты или добавки. Например, по данным Американского колледжа аллергии, астмы и иммунологии, 8,9% женщин и 5,2% мужчин сообщали о такой реакции на вино.

Истощение уровня натрия в организме

"Пивная потомание" – это состояние, возникающее при чрезмерном потреблении пива (от 5 и более банок в день) на фоне неправильного питания. В результате развивается гипонатриемия – снижение концентрации натрия в крови. Это может вызвать слабость, головные боли, спутанность сознания и мышечные спазмы.

Нарушение сна

Алкоголь может спровоцировать засыпание, но значительно ухудшает качество сна. Исследование, проведенное в Финляндии с участием более 4000 человек, показало, что умеренное потребление алкоголя снижает качество сна на 24%, а избыточное – на 39,2%. Причина в том, что алкоголь действует как успокаивающее, а когда уровень спиртного в крови снижается, возникает обратный эффект – возбуждение нервной системы.

Покраснение лица

У людей, склонных к розацеа, алкоголь может спровоцировать сильное покраснение кожи, особенно носа. Чаще это вызывает красное вино, поскольку оно содержит гистаминоподобные вещества, расширяющие сосуды.

Ощущение холода

Алкоголь временно создает ощущение тепла, ведь расширяет сосуды, увеличивая приток крови к коже. Однако этот эффект обманчив: внутренняя температура тела действительно снижается. Употребление алкоголя также уменьшает способность организма дрожать – естественный механизм обогрева.

Расстройства пищеварения

Алкоголь раздражает слизистую желудка, нарушает баланс полезных бактерий в кишечнике и ускоряет процесс пищеварения, что может вызвать диарею. Исследование Addiction Biology подтвердило, что алкогольный воспалительный эффект негативно влияет на работу желудочно-кишечного тракта.

Тревожность и депрессия

Алкоголь повышает риск тревожных расстройств и депрессии. Более того, если у человека есть проблемы с психическим здоровьем и одновременно зависимость от алкоголя, это значительно ухудшает общее состояние.

Неприятный запах изо рта

Алкоголь способствует появлению неприятного запаха изо рта из-за повышенного уровня летучих сульфидов в дыхании. По данным Journal of Dental Research, это явление особенно выражено у людей с избыточным весом.

Ужасные сны

Исследование, опубликованное в журнале "Алкоголь и алкоголизм", выявило, что люди, прекращающие пить после продолжительного злоупотребления, чаще страдают кошмарами. В период детоксикации сновидения становятся более отрицательными и навязчивыми.

Усиленный аппетит

Алкоголь стимулирует центр голода в мозге, что вызывает желание съесть что-нибудь жирное и калорийное. Исследование в Nature Communications показало, что у грызунов, которым вводили этанол, резко возрастал аппетит. Подобный эффект наблюдается и у людей, что объясняет желание съесть гамбургер или пиццу после нескольких бокалов спиртного.

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