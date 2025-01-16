Алкоголь и здоровье сердца: как минимизировать риски

Алкоголь, даже в умеренных дозах, может оказать значительное влияние на здоровье сердца. Недавнее исследование показало, что ежедневное потребление одного алкогольного напитка повышает риск развития фибрилляции предсердий – серьезного сердечно-сосудистого заболевания.

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Это состояние может привести к тромбам, инсультам и сердечной недостаточности. Хотя вино часто считается полезным для сердца, последние результаты опровергают эти представления и показывают, что даже минимальное количество алкоголя может быть опасно для здоровья, пишет eatthis.com.

Что выявили исследования?

Ученые изучили данные более 108 тысяч взрослых из Швеции, Норвегии, Финляндии, Дании и Италии за 28 лет. Участники исследования в среднем были в возрасте до 50 лет. В течение 14 лет у 5854 человек возникло фибриллирование предсердий. Оказалось, что употребление алкоголя, независимо от его вида – вино, пиво или крепкие напитки – было связано с риском развития этой болезни. Пившие один напиток в день (примерно 120 мл вина, 300 мл пива или 37 мл крепкого алкоголя) имели на 16% больший риск развития фибрилляции предсердий по сравнению с теми, кто не употреблял алкоголь. Чем больше алкоголя потреблял участник, тем выше был риск. Два напитка в день повышали риск на 28%, а четыре и более – на 47%.

Действительно ли красное вино полезно для сердца?

Несмотря на то, что многие исследования предлагали вино как полезный выбор для сердца, последние результаты опровергают эти утверждения. Одно из исследований 2019 года, опубликованное в журнале Molecules, показало, что антиоксиданты и противовоспалительные соединения в красном вине могут способствовать предотвращению сердечно-сосудистых заболеваний. В 2018 году профессора Университета штата Луизиана даже разрабатывали стенты, изготовленные из ресвератрола и кверцетина – антиоксидантов, содержащихся в красном вине, для предотвращения тромбообразования и воспаления.

Однако, как отмечает профессор Ренате Шнабель, старший автор исследования, она и ее команда были удивлены тем, что даже небольшое потребление алкоголя не снижало риска фибрилляции предсердий. Предыдущие исследования также не показали значительной защиты от этой болезни, даже если речь шла о низких дозах алкоголя. Они считают, что нет порога, ниже которого потребление алкоголя может быть безопасным.

Шнабель также отмечает, что исследователи не учитывали тип вина, которое пили участники, и что социально-экономический статус, образ жизни и питания могут оказывать существенное влияние на здоровье сердца.

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