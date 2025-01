Влияние чернослива на здоровье сердечно-сосудистой системы: о чем говорит наука

Чтобы снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, важно поддерживать здоровый образ жизни и учитывать ключевые факторы, такие как: генетика, физическая активность, артериальное давление и вес. Вместе с тем, последние исследования показывают, что есть более простой способ помочь сердцу, который доступен каждому.

Видео дня

Исследование, опубликованное в Journal of Medicinal Food свидетельствует, что чернослив может уменьшить факторы риска сердечных болезней. Это полезное дополнение к рациону, которое легко интегрировать в ежедневное питание. Подробно об исследовании и пользе этого сухофрукта рассказали в Eat This, Not That.

Исследователи из Университета штата Сан-Диего изучали данные 48 женщин в постменопаузе в течение шести месяцев. Их разделили на три группы: в первой не ели чернослив, во второй употребляли 50 г (5-6 штук) ежедневно, а в третьей - 100 г (10-12 штук). При этом, другие привычки или образ жизни участников не были изменены.

Через шесть месяцев у женщин, которые употребляли чернослив, улучшился уровень общего холестерина и ЛПВП ("хорошего" холестерина). Таким образом, употребление чернослива может уменьшить уровень интерлейкина-6 и фактора некроза опухоли-альфа, которые способствуют воспалению и повышают риск сердечных заболеваний.

Кроме того, чернослив также способствует повышению антиоксидантной способности организма, что помогает бороться с хроническим воспалением и снижает риск сердечно-сосудистых и других заболеваний. Для достаточного эффекта достаточно потреблять около 50-70 г чернослива в день.

Поэтому, чтобы уменьшить воспаление, повышать антиоксидантную активность и улучшать уровень холестерина, особенно у женщин в постменопаузе, следует употреблять около 10-12 черносливов в день. Это не только вкусно, но и полезно для сердца и общего здоровья.

Ранее OBOZ.UA рассказал, какую закуску следует употреблять для продления жизни.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.