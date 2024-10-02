Алкоголь во время диеты: как поддерживать форму без отказа от напитков

Как и в любом эффективном плане похудения, ключевым является внесение соответствующих изменений в свой рацион, физическую активность и образ жизни. Регулярные кардио и силовые тренировки, здоровые привычки и сбалансированное питание, включающее овощи, фрукты, нежирный белок и цельные зерна, являются отличным стартом.

Однако для устойчивого результата важно также избавиться от вредных привычек, которые могут помешать прогрессу. К примеру, чрезмерное употребление алкоголя не только нарушит ваши цели, но и негативно повлияет на общее состояние здоровья, пишет eatthis.com.

Но есть хорошая новость: существуют разумные стратегии, позволяющие вам наслаждаться алкоголем, не ставя под угрозу процесс похудения. Специалисты The Nutrition Twins – Тамми Лакатос Шеймс и Лисси Лакатос предлагают семь способов похудеть без необходимости отказываться от спиртных напитков.

Определите заранее, сколько напитков выпьете

Прежде чем начать пить, определите количество напитков. Это поможет вам контролировать количество употребленного алкоголя.

"Мы рекомендуем ограничить количество напитков до одного-двух за вечер. Таким образом, вы избежите лишних калорий, которые могут накапливаться при чрезмерном употреблении коктейлей", – советуют эксперты The Nutrition Twins.

Соблюдайте принцип "через один"

После каждого алкогольного напитка употребляйте менее калорийный безалкогольный напиток. Это позволит снизить количество алкоголя, сохраняя ощущение наслаждения.

Насыщайтесь белками и овощами перед началом

Во избежание чрезмерного потребления алкоголя поесть белковые продукты и овощи перед началом вечера. Это поможет поддерживать стабильный уровень сахара в крови и избежать быстрого опьянения.

"Белок и клетчатка помогают оставаться сытыми и уменьшают желание переедать", – говорят эксперты.

Выбирайте легкое пиво с низким содержанием углеводов

Этот простой совет часто остается без внимания, однако он значительно поможет вам уменьшить калории. "Пиво может иметь от 64 до 198 калорий в порцию. Выбор легкого пива позволяет существенно сократить потребление калорий", – объясняют The Nutrition Twins.

Употребляйте алкоголь как "десерт"

Употребление алкоголя на десерт, а не в начале вечера позволяет лучше контролировать количество пищи и напитков, которые вы потребляете.

Выбирайте просекку

Если вам нравится вино, обратите внимание на просекку. "По сравнению с другими винами просекко содержит меньше калорий - около 90 на бокал, в то время как другие вина могут содержать до 125 калорий", - отмечают эксперты.

Используйте стандартные бокалы

Важно использовать стандартные бокалы для вина. Если вы используете больший бокал, рискуете выпить больше, чем вы планировали.

"Выпивая два больших бокала, вы получите калории, как от четырех порций", – предупреждают The Nutrition Twins.

Эти простые советы помогут вам поддерживать баланс между удовольствием и усилиями для достижения желаемой фигуры.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как худеть и есть лакомство: советы.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.