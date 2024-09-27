Волшебные привычки: как похудеть, не отказывая себе во вкусном

Самый эффективный подход к похудению состоит в игнорировании модных трендов и сосредоточены на надежных принципах здорового питания. Чтобы попрощаться с лишними килограммами, стоит добавить в свой рацион полезные и питательные продукты, а также - активность.

Кроме того, на вашу фигуру влияют и разные привычки. Издание eatthis.com опубликовало 10 лучших советов, которые следует включить в вашу жизнь, чтобы сбросить лишние килограммы.

Ранний ужин

Потребление пищи поздним вечером может приводить к увеличению веса. Исследование, проведенное в журнале Obesity, показало, что люди, которые ели после 20:00, потребляли больше калорий. Простое правило: не ешьте за три часа до сна, чтобы ваше тело могло сжигать жир во время сна.

Ежедневное взвешивание

Регулярное взвешивание может оказаться неприятным, но исследования показывают, что оно помогает оставаться стройным. Люди, которые решаются каждый день, теряют вдвое больше веса, чем те, кто это делает реже. Это помогает держать вас в курсе вашего прогресса.

Тоскливая диета

Исследования в American Journal of Clinical Nutrition свидетельствуют, что те, кто ежедневно употреблял одинаковую пищу, например макароны с сыром, употребляли меньше калорий. Чем меньше новизны в рационе, тем меньше вероятность переедания. Создайте рутину с выбранными блюдами во избежание импульсивного питания.

Вознаграждайте себя

Если вы установили здоровый порядок, важно найти систему вознаграждений. Небольшой десерт в конце дня может стать приятной наградой, которая поможет поддерживать мотивацию.

Образование и поддержка

Исследования в Journal of Health Psychology указывают, что советы по питанию и поддержка друзей могут значительно улучшить выбор продуктов и образов жизни. Читайте журналы о здоровье или подписывайтесь на блоги о питании, чтобы быть в курсе новых знаний.

Не пропускайте завтрак

Исследование в American Journal of Epidemiology показывает, что пропуск завтрака повышает риск ожирения. Завтрак с хорошим балансом белка и клетчатки, например яйца с фруктами, помогает ускорить метаболизм.

Делайте перерывы

Здоровые закуски, богатые клетчаткой и белком, могут помочь сэкономить ваш вес под контролем. Например, орехи снабдят вас необходимыми питательными веществами между приемами пищи.

Пейте много воды

Вода необходима для всех метаболических процессов. Исследования показали, что женщины, прибавившие литр воды в рацион, потеряли 5 килограммов в год. Потребление двух стаканов воды перед едой может увеличить потерю жира на 30%.

Заказывайте отдельные блюда

Когда вы заказываете еду в ресторане, избегайте комбинаций, которые могут привести к чрезмерному потреблению калорий. Лучше выбирать отдельные блюда, чтобы контролировать потребление.

Выбирайте цельные зерна

Употребление цельных зерен вместо обработанных продуктов может помочь сохранить фигуру. Исследования показали, что участники, которые добавили цельнозерновые продукты в свой рацион, теряли больше жира на животе.

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