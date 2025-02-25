Алюминиевые банки: что скрывается на их поверхности и почему следует быть осторожным

Вы когда-нибудь задумывались, из-за чего проходит алюминиевая банка, прежде чем оказаться в ваших руках? От производства до полок магазинов она контактирует с множеством поверхностей, людей и возможных загрязнений.

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Несмотря на удобство такой тары, питье непосредственно из банки может скрывать определенные риски. Издание eatthis.com рассказывает, почему это не самая лучшая идея и как обезопасить себя.

Опасные бактерии

В 2017 году врачи по популярному зарубежному телешоу провели исследование, протестировав верхние части алюминиевых банок, взятых в супермаркетах, автоматах и на заправках. Оказалось, что некоторые из них содержат кишечную палочку – бактерию, которая может вызвать диарею, инфекции дыхательных путей и даже пневмонию.

Вредное химическое вещество

Бисфенол А (BPA) – это химическое вещество, которое ранее активно использовалось в производстве пластиковых бутылок, однако большинство компаний от него отказались из-за негативного влияния на гормональную систему человека. Но BPA все еще находится во внутреннем покрытии некоторых алюминиевых банок. Исследование 2014 года выявило, что это вещество может проникать в напитки, что приводит к повышению артериального давления и увеличивая риск сердечных заболеваний.

Привкус металла

Некоторые люди особенно чувствительны к вкусам и запахам, поэтому прикосновение губами к краю алюминиевого края банки может вызвать неприятный металлический привкус. В отличие от этого стеклянная тара обеспечивает чистый и неизменный вкус напитка.

Контакт с грызунами

Не следует исключать возможность контакта тары с грызунами. Особенно это касается банок, которые долго стояли в открытых помещениях или хранились в сомнительных условиях.

Бактерии повсюду

В 2013 году телеканал CBS провел анализ крышек банок по заправкам, торговым автоматам, ресторанам и учебным заведениям. Оказалось, что на их поверхности могут быть такие опасные бактерии, как S- tenotrophomonas maltophilia, Pseudomonas luteola и Enterobacter cloacae. Эти микроорганизмы могут вызвать серьезные инфекции, особенно у людей со слабым иммунитетом.

Воздействие на экологию

Хотя алюминий – это ресурс, подвергающийся повторной переработке, его добыча из бокситовой руды требует значительных энергетических затрат. По подсчетам, производство алюминиевой банки требует примерно вдвое больше энергии, чем создание стеклянной бутылки. Поэтому если вы хотите уменьшить негативное влияние на окружающую среду, лучше выбирать стеклянную тару.

Насекомые в напитке

Когда вы покидаете открытую банку со сладким напитком на улице, она может привлечь не только мух, но и опасных насекомых. Это особенно актуально во время сезона, когда вы отвлекаетесь, а насекомые могут залететь внутрь тары.

Как обезопасить себя?

Алюминиевые банки имеют свои преимущества – легкие, удобные и полностью пригодные для вторичной переработки. Однако, чтобы снизить риск заражения бактериями, перед открытием напитка следует хотя бы промыть банку водой или протереть ее влажными салфетками. Это поможет избавиться от основной части загрязнений.

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