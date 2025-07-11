Антиоксиданты, омега-3 и витамин К: какие продукты улучшают работу мозга

С возрастом наш мозг претерпевает естественные изменения, и память может постепенно ухудшаться. Однако правильное питание способно существенно повлиять на сохранение когнитивных функций и замедление старения.

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Диетологи отмечают: некоторые привычки в питании могут помочь сохранить ясность ума даже в пожилом возрасте. Издание eatthis.com собрало четыре лучшие пищевые привычки, которые способствуют улучшению памяти.

Включайте в рацион жирную рыбу

Дополнительный источник полезных жиров в ежедневном меню – это один из лучших способов поддержать мозговую деятельность и улучшить память.

"Такие сорта рыбы, как тунец, лосось и сардины, имеют высокое содержание омега-3 жирных кислот. Поскольку около 60% массы человеческого мозга состоит из жира, значительная часть которого – это именно омега-3, эти жирные кислоты играют ключевую роль в процессах памяти и обучения", – объясняет диетолог Лиза Янг.

Согласно результатам исследования, опубликованного в издании Frontiers in Aging Neuroscience, регулярное употребление жирной рыбы способствует улучшению когнитивных функций у людей старше 65 лет.

Добавляйте семена льна в завтрак

Когда речь заходит о здоровье мозга, важно заботиться о балансе полиненасыщенных жиров, в частности омега-3 и омега-6. Они составляют основные строительные элементы клеток мозга.

Диетолог Рэйчел Файн советует употреблять семена льна, ведь они являются прекрасным источником обоих типов жирных кислот. "Семена льна содержат значительное количество омега-3 и омега-6, что делает его идеальным продуктом для поддержания работы мозга", – отмечает она.

Обзор, опубликованный в Nutrition Journal, обнаружил связь между употреблением продуктов, богатых этими жирами, и улучшением когнитивного здоровья у пожилых людей. В то же время исследователи подчеркивают, что для окончательных выводов нужны дополнительные научные данные.

Ешьте больше черники

Чтобы сохранить ясность ума, эксперты советуют не забывать о чернике.

"В чернике содержится большое количество флавоноидов и антиоксидантов, которые способствуют сохранению памяти и предотвращают возрастное снижение когнитивных функций. Особенно следует обратить внимание на антоцианы – соединения с мощным противовоспалительным и антиоксидантным действием, которые защищают мозг от старения", – рассказывает Лиза Янг.

Научные исследования доказывают, что антоцианы, содержащиеся в чернике, могут улучшить как кратковременную, так и долговременную память. Некоторые работы даже указывают на положительное влияние этих веществ на настроение.

Не забывайте об овощах – особенно брокколи

Регулярное потребление овощей – это простой способ насытить мозг необходимыми витаминами и антиоксидантами.

"Овощи и фрукты являются источником витаминов A, C и E – мощных антиоксидантов, которые обезвреживают вредные побочные продукты метаболизма, которые могут наносить вред клеткам мозга", – объясняет Рэйчел Файн.

Среди всех овощей диетологи выделяют брокколи как один из самых полезных для мозговой деятельности. "Этот овощ содержит большое количество жирорастворимого витамина К, который необходим для синтеза сфинголипидов – жирных кислот, входящих в состав клеток мозга. Есть научные данные, доказывающие: у пожилых людей, которые потребляют много продуктов с витамином К, улучшается как память, так и общая умственная деятельность", – говорит диетолог Триста Бест.

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