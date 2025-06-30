Вся правда о грецких орехах: чем они полезны и чего стоит остерегаться

Грецкие орехи часто называют настоящим суперфудом – и не зря. Они не только вкусные, но и содержат множество питательных веществ, полезных для здоровья.

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Но, кроме очевидной пользы, потребление грецких орехов может иметь и неожиданные эффекты. Издание eatthis.com рассказывает о шести малоизвестных последствиях, которые могут возникнуть, если регулярно включать эти орехи в рацион.

В грецких орехах содержатся растительный белок, клетчатка и альфа-линоленовая кислота (ALA) – одна из форм омега-3 жирных кислот. А по антиоксидантной активности грецкие орехи способны превзойти другие виды орехов.

1. Может снизиться уровень холестерина

В научной статье в журнале Circulation были представлены результаты исследования с участием 708 пожилых людей, которые в течение двух лет ежедневно употребляли грецкие орехи. В результате у них наблюдалось стабильное снижение общего холестерина.

2. Влияют на продолжительность жизни

Пока что эликсир вечной молодости не изобретен, однако включение грецких орехов в ежедневное меню может помочь вам прожить дольше.

В публикации журнала Nutrients указано: регулярное потребление грецких орехов – как по количеству, так и по частоте – связано со снижением общего риска смерти среди пожилых людей. Те, кто употреблял эти орехи, имели более высокую вероятность прожить дольше, чем те, кто их не ел вообще.

3. Организму может быть трудно усваивать железо

Если вы часто едите грецкие орехи, стоит с осторожностью сочетать их с продуктами, богатыми железом, или с железосодержащими добавками.

Эти орехи содержат фитиновую кислоту – вещество, способное затруднять усвоение минералов, в частности железа. Хотя уровень этой кислоты в грецких орехах ниже, чем, например, в бразильских, она все равно присутствует в составе и может влиять на усвоение.

Помимо железа, фитиновая кислота также может снижать биодоступность кальция и цинка, в зависимости от того, сколько орехов вы потребляете.

Однако это не повод полностью исключать грецкие орехи из рациона. Просто разграничьте их употребление во времени с богатыми железом продуктами.

4. Может снизиться риск развития диабета 2 типа

Согласно материалу в The Journal of Nutrition, потребление грецких орехов может быть связано с уменьшением риска возникновения диабета 2 типа у женщин.

В отличие от большинства орехов, богатых мононенасыщенными жирами, грецкие орехи имеют другой липидный профиль и, как свидетельствуют исследования, могут положительно влиять на чувствительность к инсулину. Это делает их особенно полезными в профилактике сахарного диабета второго типа.

5. Возможные взаимодействия с лекарствами

Тем, кто принимает препараты для щитовидной железы (например, при гипотиреозе), стоит быть внимательными к своему рациону. Если вы постоянно едите грецкие орехи, это может снижать эффективность лекарственных средств.

В таких случаях лучше проконсультироваться с врачом. Возможно, понадобится небольшая корректировка дозировки, чтобы обеспечить надлежащее действие медикаментов.

6. Дают длительное ощущение сытости

Грецкие орехи являются сочетанием трех питательных компонентов, эффективно подавляющих аппетит: это белок, полезные жиры и клетчатка.

Добавив горстку грецких орехов в утреннюю овсянку, салат или перекус, вы получите ощущение сытости, которое продлится дольше и поможет избежать частых перекусов.

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