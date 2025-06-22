Может ли испортиться арахисовая паста: признаки, которые нельзя игнорировать

Арахисовая паста давно стала любимым продуктом для многих – ее добавляют в закуски, выпечку и сэндвичи. Однако, такой продукт имеет свой срок годности.

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Важно знать, как правильно хранить пасту и распознавать признаки ее порчи. Эксперты объяснили изданию eatthis.com, когда арахисовая паста становится опасной для потребления и как продлить ее свежесть.

Арахисовая паста: может ли она испортиться?

Да, испортиться она может, хотя и имеет длительный срок хранения. "Этот процесс обычно занимает много времени, ведь паста имеет низкий уровень влажности и содержит много масла", – отмечает диетолог Мэри Вирц.

В основе порчи лежит окисление: при контакте с кислородом жиры в составе пасты могут стать горькими, что сказывается на её вкусе и запахе. Если же в банку попадет влага или какие-либо посторонние примеси, это может привести к появлению плесени. Впрочем, благодаря высокому содержанию жиров и малому количеству воды, подобные ситуации случаются редко.

От чего зависит срок годности арахисовой пасты?

На то, как долго хранится конкретная баночка пасты, влияет не только её хранение, но и состав продукта. Доктор объясняет Куок Ле: "Тип использованного арахиса имеет значение: сорта с высоким содержанием масел или ненасыщенных жиров более подвержены окислению". Кроме того, во время обжарки арахиса происходит реакция Майяра – именно она отвечает за характерный аромат и вкус, но со временем эти свойства меняются, особенно при воздействии воздуха или влаги. Некоторые сорта пасты становятся прогорклыми быстрее других.

Сколько хранится арахисовая паста?

Несмотря на относительную устойчивость, этот продукт все же имеет ограниченный срок хранения – и он меняется в зависимости от условий. Согласно данным Национального совета по вопросам арахиса:

Неоткрытая баночка хранится в кладовке от 6 до 9 месяцев без необходимости охлаждения.

Открытая банка, которая стоит при комнатной температуре, хранится примерно 2-3 месяца.

Открытую пасту, хранящуюся в холодильнике, можно использовать до 6-9 месяцев.

Диетолог Мелисса Бейкер советует хранить пасту в прохладном и сухом месте, желательно при температуре 20-22°C. После открытия стоит переместить её в холодильник с температурой 1-3°C – так паста дольше не будет портиться.

Как продлить срок хранения пасты?

Чтобы как можно дольше сохранить свежесть, Бейкер делится простыми, но эффективными советами:

Держите открытую пасту в холодильнике. Она отмечает: "Это не обязательно для запечатанных банок, но после открытия холод уменьшает скорость окисления и продлевает свежесть". Закручивайте крышку плотно. Это поможет уменьшить контакт с воздухом и замедлить порчу. Избегайте загрязнения. "Никогда не берите пасту грязным ножом или ложкой – используйте только чистую посуду, чтобы избежать переноса микробов", – отмечает она.

А тем, кто не потребляет пасту регулярно, Вирц советует обратить внимание на порошкообразную версию, которая может храниться до года.

Как понять, что паста испортилась?

Есть несколько очевидных сигналов, которые свидетельствуют, что продукт уже непригоден. И чаще всего вы можете заметить это сами – с помощью своих органов чувств.

"Когда жиры в арахисовой пасте вступают в реакцию с кислородом, образуются альдегиды, которые дают металлический привкус или запах", – объясняет доктор Куок Ле.

Дополнительная влага, в частности из варенья или другой пищи, которую добавляют в ту же ложку, также активизирует гидролиз жиров – образуются жирные кислоты с неприятным вкусом.

"Высокие температуры и бактерии могут ускорить процесс порчи", – добавляет он. Если же во время обжарки арахис не был обработан должным образом, в нем могут остаться активные ферменты, в частности липоксигеназа, которая тоже способствует окислению жиров.

Среди признаков порчи Бейкер называет изменение цвета, запаха или текстуры, неприятный кислый или горький привкус, а также появление плесени. Если паста стала слишком сухой или твердой – выбросьте ее.

И напоследок, она подчеркивает: "Доверяйте своим органам чувств – они лучшие помощники, когда речь идет о безопасности пищи".

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