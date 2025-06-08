Хранение яиц: как определить свежесть и не отравиться

Яйца – это не только универсальный продукт на кухне, но и настоящий кладезь ценных питательных веществ. Благодаря высокому содержанию белка, омега-3, витаминов D и B12, они давно заслужили статус суперфуда.

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Важно знать, как сохранить яйца свежими как можно дольше. Издание eatthis.com рассказывает, сколько времени яйца остаются пригодными к употреблению, как распознать признаки порчи и как правильно их хранить.

Сколько времени яйца считаются свежими?

Министерство сельского хозяйства США (USDA) сообщает, что яйца могут храниться в холодильнике (при температуре около 4°C) от трех до пяти недель, если скорлупа осталась неповрежденной. Важно учитывать, что срок хранения начинает отсчет еще до того, как яйца попадают на магазинные полки.

На упаковке каждого лотка яиц вы обычно найдете три даты: день упаковки, рекомендованный срок потребления ("употребить до") и дату продажи. Дата упаковки обозначается трехзначным числом – от 001 до 365, что соответствует дню в году (например, 001 – это 1 января, а 048 – 17 февраля).

Относительно срока хранения, то яйца сохраняют статус "высшего качества" примерно 28-35 дней со дня упаковки. По данным USDA, даже после завершения этого срока яйца могут оставаться безопасными, хотя их вкус может несколько измениться. Чтобы иметь самый свежий продукт, покупайте яйца, у которых срок годности еще не истек.

Однако, следует помнить: эти даты – лишь ориентиры. Как отмечает USDA: "Проверка на повреждения обязательна, а вот оценка качества – добровольная". К тому же, согласно Институту сельского хозяйства Университета Небраски-Линкольна, даты "принять до" или "EXP" не являются обязательными на федеральном уровне. Все зависит от законодательства конкретного штата, где реализуется продукт.

Из-за этого хранение яиц после указанного срока – своего рода лотерея. Однако вам не нужно рисковать здоровьем, чтобы проверить их пригодность. С помощью простых приемов и внимательного использования органов чувств вы сможете легко определить, хороши ли яйца еще, а также продлить их свежесть.

Как распознать, что яйца уже испортились?

Прежде чем положить упаковку с яйцами в корзину, обязательно осмотрите ее визуально. Если на скорлупе есть даже мелкая трещина – откажитесь от покупки. Кроме того, признаками порчи могут быть скользкая поверхность или наличие порошкообразного налета.

Еще один простой тест – проверка на плавучесть. Осторожно положите сырое яйцо в миску с холодной водой. Если оно поднимается на поверхность – скорее всего, оно уже не свежее. Это еще не гарантирует, что яйцо испорчено, но это сигнал, чтобы проверить другие признаки.

Самый надежный способ – обоняние. Испорченные яйца, сырые или вареные, имеют резкий, неприятный запах, похожий на сероводород. Если чувствуете такой аромат – яйцо стоит немедленно выбросить, даже если срок годности еще не истек.

Как продлить свежесть яиц: советы

После покупки яиц не теряйте времени – как можно быстрее принесите их домой и положите в холодильник. Не оставляйте их при комнатной температуре дольше чем на 2 часа.

Не держите яйца в дверце холодильника. В этом месте температура колеблется, что может способствовать порче. К тому же, из-за частого открывания дверцы яйца могут треснуть.

Храните их в оригинальной упаковке. Производители проектируют эти коробки так, чтобы предотвращать потерю влаги и защищать продукт от посторонних запахов.

Лучшее место для яиц – самая холодная зона холодильника, обычно ближе к задней стенке. Температура должна быть стабильно низкой – около 4°C или еще меньше.

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