Апельсиновый сок каждый день: как он влияет на давление, уровень сахара в крови и воспалительные процессы

Апельсиновый сок давно стал привычным напитком для многих людей, особенно во время завтрака. Однако ученые обнаруживают, что его регулярное употребление может оказывать на организм гораздо более широкое влияние, чем просто снабжать его питательными веществами.

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Исследования связывают этот напиток с изменениями процессов, регулирующих воспаление, артериальное давление, уровень сахара в крови и обмен веществ. Издание sciencedaily.com рассказывает, какие свойства апельсинового сока подтверждаются научными данными и кому его употребление может быть особенно полезно.

Апельсиновый сок может влиять на активность тысяч генов

Новое исследование дает основания предполагать, что регулярное употребление апельсинового сока способно изменять работу тысяч генов в иммунных клетках. Часть из них участвует в процессах, регулирующих воспаление, артериальное давление и то, как организм использует сахар.

В рамках исследования взрослые участники в течение двух месяцев ежедневно выпивали по 500 мл чистого пастеризованного апельсинового сока. По истечении 60 дней ученые зафиксировали снижение активности ряда генов, связанных с воспалительными процессами и повышенным давлением.

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Среди них были NAMPT, IL6, IL1B и NLRP3. Обычно эти гены активируются в ответ на стрессовые процессы в организме. Также менее активным стал SGK1 – ген, участвующий в регуляции способности почек удерживать натрий.

Полученные результаты перекликаются с предыдущими научными работами, в которых регулярное употребление апельсинового сока связывали со снижением артериального давления, в частности среди молодых взрослых.

Какие вещества могут обеспечивать такой эффект?

Вероятно, часть положительного воздействия обеспечивают природные компоненты цитрусовых. Особое внимание ученые уделяют гесперидину – флавоноиду, который содержится в апельсинах и обладает антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.

Это соединение может участвовать в процессах, связанных с регуляцией артериального давления, обменом холестерина и метаболизмом глюкозы. Именно поэтому исследователи предполагают, что польза апельсинового сока может быть связана не только с его питательными веществами, но и с воздействием биологически активных соединений на различные системы организма.

Интересно, что реакция на напиток может различаться в зависимости от индивидуальных особенностей человека. У добровольцев с большей массой тела сильнее изменялась активность генов, связанных с жировым обменом. У людей с меньшей массой тела более заметными были изменения, касающиеся воспалительных процессов.

Влияние на инсулин и холестерин

Потенциальные преимущества апельсинового сока не ограничиваются генетической активностью. Систематический обзор 15 контролируемых исследований, в которых в общей сложности участвовали 639 человек, показал, что регулярное употребление этого напитка может быть связано со снижением инсулинорезистентности и уровня холестерина в крови.

Инсулинорезистентность считается одним из ключевых нарушений, которые могут предшествовать развитию преддиабета. В то же время повышенный уровень холестерина является известным фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний.

В другой работе с участием взрослых с избыточным весом и ожирением исследователи обнаружили небольшое снижение систолического артериального давления после нескольких недель ежедневного употребления апельсинового сока. Также у них повышался уровень липопротеинов высокой плотности – ЛПВП, которые часто называют "хорошим" холестерином.

Хотя изменения были незначительными, ученые отмечают, что даже умеренное улучшение показателей давления и холестерина в долгосрочной перспективе может иметь значение для здоровья сердца.

Апельсиновый сок и кишечный микробиом

Еще один возможный механизм действия связан с метаболитами – небольшими молекулами, которые образуются в организме при переработке пищи. Обзоры научных данных показывают, что апельсиновый сок может влиять на биологические пути, отвечающие за выработку и использование энергии, взаимодействие между клетками и регуляцию воспаления.

Не менее интересна возможная связь с кишечным микробиомом. В одном из исследований месяц регулярного употребления апельсинового сока способствовал увеличению количества бактерий, способных вырабатывать короткоцепочечные жирные кислоты.

Эти вещества важны для нормальной работы организма: они могут помогать поддерживать здоровье кишечника, способствовать регуляции артериального давления и влиять на воспалительные процессы. Участники исследования также продемонстрировали лучший контроль уровня глюкозы и более низкие показатели некоторых маркеров воспаления.

Кому апельсиновый сок может быть особенно полезен?

Особое внимание исследователи уделяют людям с метаболическим синдромом. Это комплекс нарушений, в который могут входить повышенное артериальное давление, высокий уровень сахара в крови и избыточное накопление жировой ткани.

В одном из исследований ежедневное употребление апельсинового сока на фоне здорового питания положительно сказалось на функции эндотелия у 68 человек с ожирением.

Эндотелий – это внутренний слой кровеносных сосудов. Его нормальная работа помогает сосудам правильно расширяться и расслабляться, что важно для здорового кровообращения. Нарушение функции эндотелия, напротив, связывают с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний.

Не все исследования показывают одинаковые результаты

В то же время не стоит воспринимать апельсиновый сок как универсальное средство для улучшения всех показателей здоровья. Результаты различных научных работ различаются.

Например, некоторые исследования указывают на возможное снижение уровня липопротеинов низкой плотности – ЛПНП, которые часто называют "плохим" холестерином. В то же время показатели триглицеридов и ЛПВП в отдельных работах существенно не изменялись.

Еще одно исследование, в котором приняли участие 129 работников фабрики по производству апельсинового сока в Бразилии, продемонстрировало снижение уровня аполипопротеина B, или apo-B. Этот показатель отражает количество частиц, переносящих холестерин в крови и связанных с риском сердечно-сосудистых заболеваний.

Можно ли считать апельсиновый сок просто "сахаром в стакане"?

Совокупность научных данных несколько меняет распространенное представление об апельсиновом соке как о напитке, содержащем лишь большое количество сахара. Конечно, целый апельсин во многих случаях остается более питательным вариантом, ведь фрукт содержит клетчатку, которая помогает дольше сохранять чувство сытости и влияет на усвоение углеводов.

В то же время умеренное количество чистого апельсинового сока в рационе также может иметь определенные преимущества. Исследования связывают его регулярное употребление с потенциальным снижением воспаления, улучшением некоторых показателей артериального давления, изменениями в работе сосудов и положительной динамикой отдельных показателей крови.

Таким образом, обычный стакан апельсинового сока может влиять на организм сложнее, чем кажется на первый взгляд. Однако результаты исследований не означают, что напиток способен самостоятельно предотвращать болезни или заменять сбалансированное питание. Скорее всего, его возможные преимущества следует рассматривать именно как часть общего здорового рациона.

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