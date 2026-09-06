Что пить для здоровья костей: 6 напитков с высоким содержанием кальция

Кальций необходим не только для поддержания прочности костей, но и для нормальной работы многих систем организма. Хотя молоко считается одним из самых известных источников этого минерала, его можно получать и из других продуктов и напитков.

Видео дня

Это особенно важно для людей, которые не употребляют или плохо переносят молочные продукты. Эксперты назвали parade.com шесть напитков, которые могут помочь увеличить количество кальция в ежедневном рационе.

"Кальций действительно важен для здоровья костей. Он также играет определенную роль в функционировании мышц и нервов, а также в работе клеток", – говорит доктор медицинских наук Джессика Кординг.

Для многих людей основным источником кальция является молоко. В одном стакане содержится примерно 306 миллиграммов этого минерала. Однако далеко не все любят молоко или могут без проблем употреблять молочные продукты.

Это вовсе не означает, что получить достаточное количество кальция невозможно. "Молоко – отличный источник кальция, но не единственный", – отмечает диетолог Кэри Ганс.

Главные истории дня

По словам экспертов, существует немало других продуктов и напитков, которые могут помочь восполнить запасы кальция. Некоторые из них не содержат молочных продуктов, поэтому могут подойти людям с определенными пищевыми ограничениями.

Если вы ищете альтернативу обычному стакану молока, обратите внимание на несколько напитков, которые также могут быть источником важного для костей минерала.

Обогащенный соевый напиток

Соевый напиток может стать хорошей альтернативой молоку, особенно если в него добавлен кальций. Точное количество этого питательного вещества зависит от состава конкретного продукта.

"В большинство соевых напитков добавляют кальций, чтобы максимально приблизить их состав к содержанию кальция в молочных продуктах", – объясняет диетолог Соня Анджелоне.

В одном стакане соевого напитка может содержаться около 202 миллиграммов кальция. Кроме того, он может обеспечивать организм белком и витамином D.

По словам специалистов, соевый напиток по питательным характеристикам часто является одной из наиболее близких альтернатив коровьему молоку.

Перед употреблением упаковку следует хорошо встряхнуть. "Кальций может оседать на дне упаковки", – предупреждает Анджелоне.

Кефир

Кефир – еще один напиток, который может обеспечить организм значительным количеством кальция. Его часто описывают как жидкий или питьевой вариант йогурта.

По словам диетолога, кефир может содержать больше кальция, чем греческий йогурт. Один стакан этого напитка обеспечивает примерно 316 миллиграммов кальция, что даже немного больше, чем аналогичная порция обычного молока.

Люди, у которых наблюдается непереносимость некоторых молочных продуктов, могут лучше переносить именно кефир.

"Он примерно на 99 % не содержит лактозы. Многие люди, которые не переносят многие другие молочные продукты, обнаруживают, что они переносят кефир", – отмечает Кординг.

Кефир также содержит пробиотики, которые могут поддерживать здоровье кишечника. Эксперты советуют обращать внимание на варианты без добавления сахара.

"Он часто лучше ароматизированного, который обычно содержит добавленный сахар", – говорит Анджелоне.

Апельсиновый сок, обогащенный кальцием

Некоторые виды апельсинового сока дополнительно обогащают кальцием и витамином D. Оба эти питательных вещества имеют важное значение для поддержания здоровья костей.

Количество кальция зависит от конкретного состава, но в одном стакане такого сока может содержаться около 300 миллиграммов кальция.

В то же время эксперты напоминают, что сок сам по себе не всегда обеспечивает стабильный уровень сахара в крови.

"Сочетайте его с белком и жиром, чтобы предотвратить это", – советует Кординг.

Например, сок можно употреблять вместе с яйцами, натуральным йогуртом или цельнозерновым тостом с авокадо.

Обогащенный миндальный напиток

Еще одним вариантом может быть напиток на основе миндаля, особенно если он обогащен кальцием.

В одном стакане такого напитка может содержаться примерно 482 миллиграмма кальция. Однако этот показатель может существенно отличаться в зависимости от состава.

"Миндальное молоко может быть богатым кальцием, если оно обогащено", – говорит Ганс.

В то же время стоит помнить, что миндальные напитки обычно содержат меньше белка, чем молочные или соевые альтернативы.

Анджелоне также отмечает, что напиток на основе миндаля может быть относительно низкокалорийным, если в него не добавлен сахар.

Готовые питательные напитки и коктейли

В продаже представлено немало готовых напитков, созданных для дополнительного поступления питательных веществ. Содержание кальция в них может существенно различаться.

Кэри Ганс советует внимательно изучать состав и выбирать варианты, которые обеспечивают не менее 20% суточной потребности в кальции, содержат достаточно белка и не содержат большого количества добавленного сахара.

Анджелоне называет такие напитки удобным способом увеличить потребление кальция, но подчеркивает важность чтения этикетки.

Смузи из тофу

Тофу также может быть неочевидным, но ценным источником кальция. В одной чашке этого продукта может содержаться около 861 миллиграмма этого минерала.

Тофу можно добавлять в домашние смузи, чтобы сделать напиток более питательным и увеличить содержание кальция в рационе.

"Что касается текстуры, то смузи из него получаются кремообразными", – говорит Кординг.

Чтобы вкус напитка был более приятным, специалистка советует сочетать тофу с ингредиентами с ярким вкусом, например ягодами. Это поможет создать более сбалансированный и вкусный смузи.

Как еще увеличить количество кальция в рационе?

Эксперты советуют не пытаться получить всю необходимую дозу кальция за один прием пищи. Гораздо лучше включать в рацион продукты и напитки, богатые этим минералом, в течение всего дня.

Также важно помнить о витамине D. "Сочетайте кальций с витамином D, поскольку витамин D способствует усвоению кальция в кишечнике", – говорит Анджелоне.

Обогащенные продукты могут помочь увеличить поступление кальция, однако перед покупкой стоит внимательно ознакомиться с информацией на упаковке. Это позволит понять, какое количество минерала на самом деле содержит порция.

Если вы подозреваете, что не получаете достаточно кальция или беспокоитесь о своем рационе, стоит обсудить это с врачом. Специалист сможет оценить ситуацию и, при необходимости, порекомендовать дальнейшие шаги.

Ранее OBOZ.UA писал, какие продукты содержат много витамина С.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.