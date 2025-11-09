Чемпионы по содержанию витамина С: продукты, превзошедшие апельсин

Когда мы говорим о витамине С, большинство сразу представляет стакан свежего апельсинового сока. Однако не только цитрусовые являются рекордсменами по содержанию этого ценного элемента.

Некоторые привычные фрукты и овощи могут обеспечить организм значительно большей дозой витамина С, чем апельсин. Издание eatthis.com собрало самые полезные продукты, которые стоит добавить в рацион, чтобы укрепить иммунитет и поддержать здоровье кожи, сердца и сосудов.

Суточная норма (RDA) витамина С составляет около 90 мг, а максимально безопасное количество – 2000 мг. Средний апельсин содержит около 70 мг, что покрывает лишь часть потребности организма. Между тем другие, не менее знакомые продукты, могут обеспечить вас полной суточной нормой или даже превысить ее – всего в одной порции.

Киви

1 средний киви = 71 мг (79% суточной нормы)

По содержанию витамина С один киви почти не уступает апельсину, однако фрукт значительно меньше. Это означает, что, съев два киви, вы получите примерно двойное количество этого витамина – почти всю суточную потребность.

Капуста кале

1 стакан сырых измельченных листьев = 80 мг (89% суточной нормы)

Неожиданно, но в кале действительно больше витамина С, чем в апельсине! Этот крестоцветный овощ известен высоким содержанием антиоксидантов и питательных веществ, поэтому его стоит добавлять в салаты или смузи.

Клубника

1 стакан = 89 мг (99% суточной нормы)

Да, именно так – в клубнике витамина С даже больше, чем в апельсине. Стакан половинок ягод почти полностью покрывает дневную норму, а также добавляет организму антиоксиданты, защищающие клетки от старения и воспалений.

Брюссельская капуста

1 стакан вареной = 98 мг (109% суточной нормы)

Еще один представитель семейства крестоцветных, который поражает пользой. Кроме витамина С, брюссельская капуста содержит клетчатку, калий, фолиевую кислоту и витамин K. Она идеально подходит в качестве гарнира или основы для теплых салатов.

Брокколи

1 стакан вареной = 102 мг (113% суточной нормы)

Брокколи – настоящий суперфуд. Одна порция не только полностью обеспечивает вас витамином С, но и помогает бороться с оксидативным стрессом. Исследования доказывают, что регулярное употребление брокколи может снизить риск развития некоторых типов рака.

Листья горчицы (горчица зеленая)

1 стакан сырых листьев = 195 мг (216% суточной нормы)

Любите горчицу? Отлично! Ее листья – настоящий кладезь витамина С. Даже после термической обработки количество полезных веществ остается впечатляющим: один стакан вареных листьев содержит примерно 117 мг, что составляет 130% от суточной нормы.

Желтый болгарский перец

1 стакан = 275 мг (305% суточной нормы)

Да, это правда – желтый перец имеет почти вчетверо больше витамина С, чем апельсин! Один стакан нарезанного овоща обеспечивает более тройной дневной потребности. Извини, апельсин, но теперь титул "короля витамина С" переходит к перцу.

Как видим, апельсин – далеко не единственный и не самый сильный поставщик витамина С. Киви, ягоды, крестоцветные овощи и даже листья горчицы могут стать вкусными и эффективными альтернативами для поддержания иммунитета и здоровья кожи.

