'Аптека Доброго Дня' ввела систему автоматизированных советов

Группа компаний "Аптека Доброго Дня" в 2024 году оптимизирует внутреннюю систему, чтобы более качественно и быстрее обслуживать клиентов.

Директор Департамента информационных технологий сети Александр Аниканов сообщил, что в компании разрабатывают новую более объемную систему сопровождения клиента с момента покупки до принятия препаратов.

Для этого расширяется электронный рекомендательный справочник комплексных подсказок, который будут использоваться фармацевтами при отпуске товара и CRM-специалистами для информационной рассылки клиентам.

По словам директора Департамента IT, это огромная таблица данных тысяч медикаментов, среди которых – антибиотики, препараты для людей с хроническими заболеваниями и т.п.

"Фармацевт не только будет информировать клиента о правилах приема, но и сразу будет видеть всю информацию об предостережениях и тому подобное. Например, пациенту необходимо принимать по одной таблетке четыре раза в день, которой диеты при этом лучше соблюдать (исключить острое, бобовое и т.п.), с какими медикаментами это лекарство несовместимо. После, уже мы через разные каналы связи - в чат-боте, смс-рассылке, по электронной почте, будем говорить ему, на что еще нужно обратить внимание, какие препараты помогут, например, вывести токсины, давать советы", - отметил Александр Аниканов .

По его словам, также важно, что внедрение такой системы повлияет на скорость отпуска препарата на кассе, поскольку фармацевт будет сразу видеть всю информацию, подсказки, рекомендации. И это исключит человеческий фактор того, что он может забыть обратить внимание клиента на какие-нибудь важные факты.

"Вся наша работа построена на идее превентивной заботы о здоровье клиента, чтобы повышать его информированность для сохранения здоровья, чтобы украинцы не покупали лекарства, которые им не подходят, лучше разбирались в принимающих препаратах. Для этого у нас и создана на You Tube Академия Постоянного Здоровья, а сами аптеки мы называем Пространствами Здоровья и Красоты. Это построение новой экосистемы для клиента, где аптека – комфортная территория заботы", - подчеркнул директор Департамента IT.

Подчеркиваем, что все эти советы будут носить только рекомендательный характер и каждый пациент для сохранения своего здоровья должен консультироваться с врачом.