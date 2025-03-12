Арахис: почему этот орех следует есть каждый день для здоровья и долголетия

Арахис – это не просто вкусный и доступный продукт, но источник полезных веществ. Его употребление имеет многочисленные преимущества для здоровья.

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Богатый белками, полезными жирами, витаминами и минералами, арахис может стать отличным дополнением к вашему рациону. Однако наибольшее преимущество этого ореха состоит в том, что он может помочь вам жить дольше и здоровее, пишет eatthis.com.

Лишь одна порция (около 28 г) арахиса содержит 7 г белка, который хорошо усваивается организмом. Поскольку белок в арахисе является растительным, он обладает дополнительными полезными свойствами, включая клетчатку, антиоксиданты и фитонутриенты. Количество этих полезных компонентов может возрастать при термической обработке арахиса, в частности, при варке или жарке, что делает его еще более полезным.

Еще одно важное преимущество арахиса – его способность помогать в контроле веса. Высокая калорийность благодаря жиру и белку дает ощущение сытости и уменьшает аппетит, благодаря чему он является отличным дополнением к любой диете. Жиры в арахисе преимущественно мононенасыщенные и полиненасыщенные, это способствует снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Исследования также показали, что регулярно потребляющие арахис и другие орехи менее склонны к ожирению. Благодаря сочетанию белка и клетчатки, арахис помогает регулировать гормоны, отвечающие за голод.

В исследовании, опубликованном в Journal of the American Medical Association (JAMA), учёные обнаружили, что регулярное потребление арахиса связано с более высокой вероятностью долголетия. Участники исследования, включавшие арахис в свой рацион, имели значительно более низкий риск преждевременной смерти.

Одной из причин такой пользы арахиса является его доступность по сравнению с другими более дорогими видами орехов. Многие исследования подтверждают, что добавление арахиса в здоровый рацион способствует значительному улучшению здоровья.

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