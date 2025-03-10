Вареные яйца: как простой продукт помогает мозгу, печени и нервной системе

Яйца – это один из самых питательных продуктов, которые можно легко добавить в ежедневный рацион. Они содержат много полезных веществ, а особенно ценен холин – элемент, который играет важную роль в работе мозга и печени.

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Вареные вкрутую яйца – простой, но чрезвычайно полезный способ получить этот необходимый нутриент. Исследования показывают, что многие потребляют недостаточно холина, хотя его недостаток может негативно влиять на здоровье, пишет eatthis.com.

Холин способствует синтезу ДНК, регулирует экспрессию генов и участвует в производстве ацетилхолина – нейромедиатора, необходимого для памяти, настроения, контроля мышц и других функций нервной системы.

К тому же холин помогает выводить из организма "плохой" холестерин ЛПНП. Он участвует в синтезе соединений, расщепляющих холестерин в печени, и его недостаток может привести к накоплению ЛПНП в этом органе.

Согласно данным FoodData Central USDA, одно крупное вареное яйцо содержит примерно 147 мг холина. Это делает его вторым по содержанию этого питательного вещества продуктом после говяжьей печени. По рекомендациям Национального института здоровья, взрослым мужчинам следует потреблять около 402 мг холина в день, женщинам – примерно 278 мг.

Кроме холина, вареные яйца богаты белоком и содержат ряд важных витаминов: A, D, E, K, а также несколько витаминов группы B. Поэтому не сомневайтесь – добавляйте их в свой рацион и получайте пользу для здоровья.

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