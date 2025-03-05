Сладкий или белый картофель: который полезнее

Выбор между белым и сладким картофелем часто вызывает споры, ведь мы привыкли считать один из них более полезным. Однако не все знают, что оба вида картофеля имеют свои преимущества для здоровья.

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Важно разобраться, какие именно питательные вещества содержат и как каждое из них может повлиять на наше самочувствие. Издание eatthis.com сравнило пользу обоих видов картофеля и выяснило, действительно ли сладкий картофель является лучшим выбором.

Питательные предпочтения сладкого картофеля

Цвет овощей и фруктов часто указывает на то, какие питательные вещества содержат. Например, оранжевый цвет сладкого картофеля обусловлен наличием бета-каротина – фитонутриента, обладающего множеством полезных свойств для здоровья.

"Оранжевый сладкий картофель является источником бета-каротина, который превращается в организме в витамин А. Это помогает поддерживать иммунную систему, здоровье костей и даже зрение", – отмечает диетолог Лорен Манакер.

Кроме того, сладкий картофель содержит антиоксиданты, клетчатку и важные микроэлементы, такие как калий, витамин B6 и витамин C. Он также является отличным источником витамина А, обеспечивая более 700% суточной нормы на одну порцию.

Питательные предпочтения белого картофеля

"Не стоит думать, что белый картофель лишен полезных свойств. Он содержит клетчатку, а также витамин С и калий – важные элементы для нашего здоровья. Как и сладкий картофель, белый не содержит жиров и холестерина", – подчеркивает Манакер.

Что полезнее – сладкий или белый картофель?

Оба вида картофеля имеют свои преимущества. Однако если сравнить их с точки зрения питательных свойств, то все же есть одно, которое выигрывает в этом поединке.

"Оба вида картофеля, запеченные или вареные, обладают полезными свойствами, и ни один из них нельзя считать "плохим выбором". Однако, если сравнивать их по количеству питательных веществ, сладкий картофель принесет больше пользы", – утверждает Манакер.

В частности, сладкий картофель содержит больше клетчатки, витамина A, витамина B6 и кальция по сравнению с белым картофелем, если их сравнивать в одинаковых количествах. Однако белый картофель выигрывает по количеству калия и витамина C.

"Что касается макроэлементов, то калории, жиры, белки и углеводы в обоих видах картофеля примерно одинаковы", – добавляет Манакер.

Выводы

Сладкий картофель не всегда "здоровее" белого, но он действительно содержит больше питательных веществ. Однако это не означает, что белый картофель следует исключить из своего рациона. Метод приготовления имеет значение как для белого, так и для сладкого картофеля, даже если сладкий картофель содержит больше полезных элементов.

"Несмотря на то, что сладкий картофель имеет больше полезных элементов, белый картофель также является хорошим выбором. Он содержит важные питательные вещества, доступный по цене и очень универсальный. Если вы не потребляете белый картофель только в виде картофеля фри или чипсов, то включать его в здоровую диету - это абсолютно нормально".

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