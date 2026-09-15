Арахисовая паста и уровень сахара в крови: можно ли есть её при диабете

Арахисовая паста уже давно стала популярным продуктом для завтраков и перекусов, но её влияние на уровень сахара в крови вызывает немало вопросов. Особенно это актуально для людей с диабетом, которым важно контролировать количество углеводов в рационе.

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Несмотря на содержание жиров и калорий, арахисовая паста также содержит белок, клетчатку и полезные жиры. Диетологи объяснили parade.com, может ли этот продукт вызывать резкие скачки уровня глюкозы и на что следует обращать внимание при его выборе.

По словам диетолога Мэгги Михальчик, арахисовая паста вполне может быть частью сбалансированного рациона. В то же время специалист советует обращать внимание на состав продукта, ведь некоторые варианты содержат добавленный сахар.

"Арахисовая паста, безусловно, может быть частью сбалансированного рациона, но не все арахисовые пасты имеют одинаковый состав, о чем важно помнить", – отмечает Михальчик.

Арахисовая паста обладает и питательными преимуществами. Как объясняет диетолог Тара Списак, она является источником растительного белка, а также содержит мононенасыщенные жиры, клетчатку и магний. Но как именно эти питательные вещества влияют на уровень сахара в крови?

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Повышает ли арахисовая паста уровень глюкозы?

Специалисты отмечают, что сама по себе арахисовая паста обычно не вызывает резкого повышения уровня сахара в крови. Одной из причин является ее относительно невысокое содержание углеводов в сочетании с белком и жирами.

В отличие от продуктов, основу которых составляют быстроусвояемые углеводы, арахисовая паста переваривается медленнее. Это помогает избежать столь резкого скачка глюкозы после еды.

Тара Списак объясняет этот механизм так: "Белок замедляет усвоение углеводов, что приводит к более постепенному повышению уровня глюкозы в крови по сравнению с более быстрым скачком уровня глюкозы в крови при употреблении одних только углеводов".

По её словам, благодаря этому глюкоза поступает в кровь постепенно, что способствует лучшему контролю её уровня. Однако важный нюанс заключается в составе конкретного продукта. Если в арахисовой пасте есть добавленный сахар или мёд, влияние на уровень глюкозы может быть несколько сильнее, чем у варианта без таких компонентов.

Почему арахисовая паста обладает низким гликемическим индексом?

Несмотря на наличие определенного количества углеводов, арахисовая паста не относится к продуктам, которые обычно вызывают резкие колебания уровня сахара в крови.

Одной из причин является сочетание белка, жиров и клетчатки. Эти питательные вещества замедляют переваривание пищи и усвоение углеводов.

Для арахисовой пасты без добавления сахара указывают гликемический индекс около 25. Это соответствует категории продуктов с низким гликемическим индексом. Для сравнения: показатель 70 и выше считается высоким.

Мегги Михальчик объясняет, что именно количество углеводов в значительной степени определяет, насколько после еды может повыситься уровень глюкозы. Поэтому продукт с относительно небольшим содержанием углеводов, такой как арахисовая паста, обычно не дает такого же эффекта, как пища, богатая углеводами.

Какую роль играют жиры и клетчатка?

Белок — не единственный компонент арахисовой пасты, который помогает избежать резкого скачка уровня глюкозы. Важную роль также играют жиры и клетчатка.

"Жир и клетчатка в арахисовой пасте помогают замедлить пищеварение и усвоение углеводов. Жиры в арахисовой пасте также замедляют опорожнение желудка, а это означает, что пища медленнее перемещается из желудка в тонкий кишечник", – объясняет Михальчик.

Тара Списак в целом советует сочетать продукты с высоким содержанием углеводов с источниками белка, жиров и клетчатки. Именно такое сочетание помогает сделать прием пищи более сбалансированным. Арахисовая паста уже от природы содержит сразу несколько этих компонентов.

Есть у нее и другое преимущество – способность хорошо насыщать. Белок, жиры и клетчатка могут помогать дольше сохранять чувство сытости, поэтому небольшая порция арахисовой пасты может стать питательным дополнением к перекусу.

Можно ли есть арахисовую пасту при диабете?

По словам обоих диетологов, людям с диабетом не обязательно полностью исключать арахисовую пасту из своего рациона. Наоборот, при правильном выборе и контроле порции она может быть полезным продуктом.

Мегги Михальчик приводит простой пример: арахисовая паста может служить дополнением к тосту, поскольку белок и жиры в ее составе помогают избежать столь быстрого повышения уровня глюкозы, которое могло бы возникнуть после употребления одного только тоста.

Впрочем, это не значит, что количество арахисовой пасты можно не контролировать. Продукт достаточно калорийный и содержит много жира, поэтому размер порции имеет значение.

Стандартной порцией считаются примерно две столовые ложки – это около 200 калорий. Для человека с диабетом важно учитывать это количество в рамках общего рациона.

Как выбрать арахисовую пасту?

Чтобы сделать более удачный выбор, Михальчик советует внимательно читать этикетку и обращать внимание на список ингредиентов. Желательно, чтобы основным компонентом был именно арахис, а дополнительных ингредиентов было как можно меньше.

В то же время Списак отмечает, что небольшое количество добавленного сахара не обязательно делает арахисовую пасту неудачным выбором.

"Вы можете поискать натуральную арахисовую пасту без добавленного сахара, слегка подслащенную или несладкую, если вас беспокоит добавление сахара", – говорит специалист.

По её словам, в некоторых видах арахисовой пасты с добавлением сахара его количество может составлять около 3 граммов на порцию. В контексте общего рекомендуемого количества добавленного сахара это относительно небольшой показатель.

Поэтому выбор между подслащенной и несладкой арахисовой пастой в значительной степени может зависеть от личных вкусовых предпочтений и общего рациона.

А вот варианты с пониженным содержанием жира Списак не считает лучшим выбором. Жиры не только способствуют ощущению сытости, но и вместе с белком и клетчаткой помогают замедлять усвоение углеводов.

Таким образом, людям с диабетом не нужно автоматически отказываться от арахисовой пасты. В умеренных количествах и в рамках сбалансированного рациона она может быть источником белка, полезных жиров и клетчатки, а также помогать избегать резких колебаний уровня сахара в крови.

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