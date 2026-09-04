Фисташки и артериальное давление: как орехи влияют на здоровье сердца

Артериальное давление в значительной степени зависит от ежедневного рациона, в том числе от продуктов, которые мы выбираем для перекуса. Соленые и ультраобработанные снеки могут негативно влиять на здоровье сердца и сосудов.

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В то же время некоторые продукты способны поддерживать нормальное кровообращение и работу сердечно-сосудистой системы. Кардиологи объяснили parade.com, почему фисташки могут стать полезным вариантом перекуса для людей, которые заботятся о своем артериальном давлении.

"Худше всего для артериального давления – перекусы с большим количеством натрия, добавленного сахара или насыщенных жиров, а именно такими часто бывают упакованные продукты", – объясняет кардиолог Кайнат Халид.

По её словам, одна из главных проблем соленых снеков заключается в том, что люди часто съедают гораздо больше, чем рекомендуемая порция.

"Соленые чипсы и крекеры могут содержать очень много натрия, а большинство людей не ограничивается одной порцией. Кроме того, такие продукты легко переедать, что только усугубляет проблему", – отмечает врач.

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Кардиолог Аллен Дж. Тейлор также советует ограничивать потребление ультраобработанных перекусов из-за высокого содержания соли и других компонентов, которые могут негативно сказываться на здоровье.

Если вам хочется чего-то хрустящего, но вы стремитесь сделать свой рацион более полезным для сердца, фисташки могут стать хорошей альтернативой. По словам кардиологов, этот орех обладает свойствами, которые могут поддерживать нормальный уровень артериального давления и общее здоровье сердечно-сосудистой системы.

Как фисташки могут влиять на артериальное давление?

Одной из причин их потенциальной пользы является содержание ненасыщенных жиров. Они играют важную роль в поддержании здоровья сосудов и нормального кровообращения. Некоторые жирные кислоты способствуют расслаблению и расширению кровеносных сосудов, благодаря чему кровь может циркулировать более эффективно.

Это также может поддерживать нормальную работу эндотелия – внутреннего слоя кровеносных сосудов, который играет важную роль в регуляции кровотока.

"Существуют убедительные клинические доказательства того, что регулярное употребление фисташек может способствовать заметному снижению артериального давления. Они, вероятно, улучшают эластичность и реактивность кровеносных сосудов, помогая им легче расширяться и снижая нагрузку на сердце", – рассказывает Халид.

Фисташки также содержат калий и магний. Эти минералы участвуют в регуляции артериального давления, поддерживают работу мышц и помогают поддерживать баланс важных электролитов в организме.

Обзор научных исследований, в котором были проанализированы результаты 17 работ с участием 940 взрослых, показал, что регулярное употребление фисташек может быть связано со снижением артериального давления.

В то же время кардиологи подчеркивают: важное значение имеет то, какие именно фисташки вы выбираете. Для людей, следящих за артериальным давлением, лучшим вариантом являются несоленые орехи.

"Для людей с гипертонией регулярное употребление соленых фисташек может существенно влиять на их состояние. Переход на несоленые фисташки – простое изменение, которое действительно может иметь значение", – говорит Халид.

По её словам, соленые фисташки сохраняют многие полезные свойства самого ореха, однако добавленный натрий может сводить на нет часть преимуществ для артериального давления. Особенно это касается людей, организм которых чувствителен к чрезмерному потреблению соли.

Какую ещё пользу фисташки могут принести сердцу?

Поддержание нормального артериального давления – далеко не единственное потенциальное преимущество фисташек для сердечно-сосудистой системы.

Халид отмечает, что орехи также могут способствовать поддержанию здорового уровня холестерина. Значительную роль в этом играют ненасыщенные жиры.

"Эти жиры могут помогать снижать уровень холестерина ЛПНП, не уменьшая уровень холестерина ЛПВП", – объясняет врач.

Она также добавляет, что ненасыщенные жиры могут способствовать уменьшению воспалительных процессов в организме.

Кроме того, фисташки являются источником белка и клетчатки. Белок помогает снабжать организм энергией, а достаточное потребление клетчатки связывают с поддержанием здоровья сердца и сосудов.

Сочетание белка, клетчатки и ненасыщенных жиров делает фисташки довольно сытным перекусом. Однако даже полезные продукты важно употреблять в меру. Чрезмерное количество орехов может значительно увеличить калорийность рациона, что при регулярном переедании способно привести к набору веса.

"Питание, полезное для сердца, не обязательно должно быть сложным. Фисташки – прекрасный пример продукта, который может быть одновременно вкусным и полезным. Для большинства людей хорошим вариантом может стать небольшая горсть ежедневно. Чтобы придерживаться здоровых привычек в долгосрочной перспективе, важно находить альтернативы, которые легко вписать в повседневную жизнь. Преимущества для сердечно-сосудистой системы могут накапливаться со временем", – говорит Халид.

Итак, если вы ищете более питательную альтернативу привычным соленым закускам, несоленые фисташки могут стать удачным выбором. Они сочетают в себе приятную хрустящую текстуру с питательными веществами, которые могут поддерживать здоровье сердца, сосудов и нормальное артериальное давление.

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