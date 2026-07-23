Не все орехи одинаково полезны: диетолог называет самый плохой вариант для перекуса

Орехи считаются одним из самых полезных вариантов перекуса, ведь они богаты белком, полезными жирами и другими ценными питательными веществами. Однако даже среди них есть виды, которые специалисты рекомендуют употреблять с осторожностью из-за возможных рисков для здоровья.

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Некоторые орехи могут содержать много калорий, а другие – содержать потенциально опасные вещества или вызывать сильные аллергические реакции. Диетолог, доктор медицинских наук Виктория Гласс объяснила eatthis.com, какой популярный орех считается наименее удачным выбором для регулярных перекусов и почему стоит обратить на это внимание.

Многие считают кешью одним из самых "калорийных" орехов из-за значительного содержания жира – примерно 12 граммов на порцию весом 30 граммов. Однако диетолог отмечает, что эта репутация не совсем оправдана, и кешью не входит в список наименее желательных вариантов для перекуса.

Виктория Гласс называет кедровые орехи и макадамию продуктами, которые лучше употреблять в ограниченном количестве.

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"Хотя кедровые орехи обладают высокой питательной ценностью, они вызывают синдром кедрового ореха, который оставляет горький и металлический привкус во рту в течение нескольких месяцев", – говорит она.

Что касается макадамии, эксперт объясняет: "В них очень высокое содержание жира и калорий".

Впрочем, даже эти орехи не возглавляют список наименее желательных для перекуса. По словам Гласс, наибольшие опасения вызывает арахис.

"Арахис подвержен воздействию афлатоксина – грибка, связанного с раком печени", – добавляет она.

Афлатоксины – это токсичные вещества, которые образуются некоторыми видами плесневых грибов рода Aspergillus. Вероятность их попадания в арахис зависит, в частности, от условий выращивания, хранения и контроля качества продукции.

Кроме того, арахис известен как один из самых распространенных пищевых аллергенов. У людей с повышенной чувствительностью он может вызвать сильную аллергическую реакцию, которая в отдельных случаях представляет угрозу для жизни.

Несмотря на эти особенности, арахис остается хорошим источником растительного белка и питательных веществ. Однако диетологи советуют внимательно относиться к его качеству, происхождению и учитывать индивидуальные особенности организма. Также важно контролировать размер порций независимо от того, какой вид орехов вы выбираете для ежедневного рациона.

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