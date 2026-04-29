Диетологов спросили о самом полезном орехе: все дали одинаковый ответ

Орехи считаются одним из самых полезных продуктов для ежедневного рациона благодаря своей питательности и богатому составу. Они содержат важные жиры, белки, витамины и минералы, необходимые для поддержания здоровья.

Однако среди большого выбора не всегда легко определить, какой именно орех стоит особого внимания. Именно поэтому диетологи решили назвать своего фаворита – и их мнение оказалось единодушным, пишет health.com.

Орехи давно считаются питательным и удобным вариантом для перекуса или дополнения к различным блюдам. Однако из-за большого разнообразия возникает вопрос: какой из них стоит выбирать чаще всего? Эксперты по питанию единогласно определили лидера – это миндаль.

Диетологи высоко оценивают этот орех благодаря его богатому составу, пользе для организма и широким возможностям использования в кулинарии.

"С точки зрения питательной ценности, универсальности и возможностей, это, безусловно, миндаль", – говорит диетолог Джанель Бобер.

Ее коллега Мара Берроуз подчеркивает, что этот продукт является отличным источником растительного белка: "Миндаль – хороший источник растительного белка, содержащий примерно 6 граммов на порцию в 28 граммов, что превышает содержание белка во многих других древесных орехах, включая кешью и грецкие орехи".

Кроме этого, миндаль положительно влияет на пищеварительную систему. По словам Берроуз, он содержит достаточное количество клетчатки, которая помогает нормализовать работу кишечника и улучшает пищеварение. Исследования также свидетельствуют, что регулярное потребление этого ореха может способствовать увеличению количества полезных бактерий в кишечнике.

Еще одно важное преимущество – высокое содержание ненасыщенных жиров, полезных для сердца, а также витамина Е, который защищает клетки от окислительного стресса. Данные исследований указывают, что люди, которые регулярно потребляют продукты с такими компонентами, имеют меньший риск сердечно-сосудистых заболеваний. Также миндаль содержит магний — минерал, который играет ключевую роль в поддержании нормального артериального давления и контроле уровня сахара в крови.

"Трио питательных веществ – жиры, клетчатка и белок – помогает дольше сохранять чувство сытости", – говорит диетолог Роксана Эхсани.

Кроме пользы для здоровья, миндаль отличается приятным вкусом и универсальностью – его можно использовать как в сладких, так и в соленых блюдах.

Как можно добавить миндаль в рацион:

добавлять в йогурт, каши или салаты;

использовать вместо кедровых орехов в домашнем песто;

смешивать со смузи для более насыщенного вкуса и кремовой текстуры;

употреблять в качестве перекуса вместе с фруктами, сыром или темным шоколадом.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какой орех полезен для здоровья сердца.

