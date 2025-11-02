Орех, который бережет сердце: чем полезен кешью для вашего давления
Кешью – это не просто вкусный орех, а настоящий кладезь питательных веществ, который приносит пользу организму. Мягкий вкус и нежная текстура делают кешью любимым перекусом многих людей по всему миру.
Однако мало кто знает, что эти орехи способны не только утолить голод, но и положительно влиять на работу сердца и уровень артериального давления. Научные исследования доказывают: регулярное употребление кешью может стать простым шагом к улучшению здоровья сердечно-сосудистой системы, пишет eatthis.com.
Когда хочется чего-то питательного и одновременно хрустящего, кешью – отличный выбор. Эти орехи, родом из Южной Америки и Карибского региона, стали популярными во всем мире как полезная альтернатива обычным перекусам. Они не только хорошо утоляют голод, но и приносят пользу организму, помогая поддерживать здоровье сердца.
В последнее время кешью особенно ценят те, кто переходит на растительную диету. Благодаря своей мягкой текстуре и нежному вкусу, из них готовят молоко, сливки, масло, творог и даже смузи с малиновым привкусом. Для веганов эти орехи стали настоящей находкой, ведь заменяют сразу несколько молочных продуктов.
Но главное преимущество кешью – это их влияние на сердечно-сосудистую систему. По словам врача Валентины Дуонг, регулярное употребление этих орехов может помочь снизить кровяное давление.
"Употребление орехов кешью связано с улучшением уровня триглицеридов и уменьшением систолического и диастолического давления. Это, в свою очередь, снижает риск развития сердечных заболеваний. Поэтому горсть кешью ежедневно – это небольшая, но мощная инвестиция в здоровье вашего сердца", – объясняет врач.
Исследование, проведенное в Медицинском университете Шираза, также подтверждает этот эффект. Ученые пришли к выводу, что сбалансированный рацион с добавлением сырых кешью может помочь контролировать артериальное давление. Они отмечают, что регулярное потребление этих орехов "улучшает уровень триглицеридов, а также показатели систолического и диастолического давления без значительного влияния на другие кардиометаболические факторы".
Однако важно учитывать, что не все формы кешью одинаково полезны. Если вы покупаете готовые соленые орехи, будьте осторожны – избыток натрия может дать противоположный эффект. Как отмечают эксперты клиники Кливленда, большое количество соли заставляет организм задерживать воду, увеличивая нагрузку на сердце и сосуды.
Поэтому, выбирая кешью, обращайте внимание на маркировку и уровень соли. Лучше всего отдавать предпочтение несоленым, сырым или слегка обжаренным вариантам – именно они помогут поддерживать нормальное давление и улучшить общее состояние здоровья.
