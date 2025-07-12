Польза грецких орехов: как этот продукт может поддержать здоровье сердца
Грецкие орехи давно считаются одним из самых полезных видов орехов благодаря своему уникальному составу. Они не только вкусные, но и богаты ценными питательными веществами, которые положительно влияют на организм.
Недавнее исследование подтвердило, что регулярное употребление грецких орехов может улучшить состояние сердечно-сосудистой системы. Издание eatthis.com рассказывает, как именно эти орехи влияют на уровень холестерина и общее здоровье сердца.
Как сообщает журнал Circulation, регулярное употребление грецких орехов способно снижать уровень так называемого "плохого" холестерина (ЛПНП), тем самым уменьшая риски сердечно-сосудистых болезней.
В рамках исследования ученые наблюдали за состоянием здоровья нескольких сотен взрослых лиц в возрасте от 63 до 79 лет (68% участников – женщины), которые ежедневно в течение двух лет потребляли примерно полстакана грецких орехов (примерно 30-35 граммов). Их результаты сравнивали с теми, кто орехи не употреблял.
В конце эксперимента выяснилось, что у участников, которые регулярно ели грецкие орехи, показатели холестерина ЛПНП были ниже. Общее количество частиц ЛПНП в этой группе снизилось на 4,3% по сравнению с контрольной. Наиболее выраженный эффект наблюдался у мужчин – у них уровень ЛПНП уменьшился на 7,9%, тогда как у женщин – лишь на 2,6%.
"Это достаточно качественное исследование, которое демонстрирует преимущества употребления здоровых жиров, в частности содержащихся в грецких орехах, для сердца. Но в то же время следует помнить: ни один отдельный продукт не может радикально изменить состояние вашего здоровья", – отмечает Миа Син, магистр наук и дипломированный специалист по питанию.
По словам диетолога Эбби Лангер, кроме здоровых жиров, грецкие орехи также богаты клетчаткой, витамином E, магнием и белком. А еще они добавляют блюдам особый вкус и приятный хруст.
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